Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de mandat în fruntea Guvernului

Publicat acum 1 ora si 29 minute

Premierul Ilie Bolojan va susține joi, începând cu ora 14:00, o conferință de presă în care va prezenta bilanțul celor 100 de zile de la preluarea guvernării. Conferința de presă va fi transmisă LIVE pe conturile de Facebook și YouTube ale Guvernului și pe canalul unic de distribuție al Palatului Victoria.

Ilie Bolojan a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier la data de 20 iunie 2025, după mai multe discuții cu șeful statului și un conflict privind creșterea TVA-ului cu două procente. Nicușor Dan s-a opus majorării, dar majorarea TVA a fost printre primele măsuri adoptate de Guvernul Bolojan.

Premierul a reușit să strângă o majoritate PSD-PNL-USR-UDMR și minorități în jurul său și Guvernul Bolojan a depus jurământul de învestitură la data de 23 iunie 2025.

Primele trei luni de mandat s-au dovedit a fi extrem de tensionate și marcate de măsuri de austeritate. Guvernul Bolojan și-a angajat de două ori răspunderea în Parlament pe pachetele de reformă fiscal-bugetară pentru reducerea deficitului, criza din Coaliția de guvernare a culminat cu amenințări de demisie din partea prim-ministrului, angajați la stat din instituții din toată țara au protestat în mai multe rânduri față de măsurile de austeritate adoptate de Executiv, iar Ilie Bolojan s-a văzut nevoit să renegocieze ținta de deficit cu Comisia Europeană de la 7% la 8,4%.

Reformarea pensiilor magistraților, o promisiune a Guvernului, este pe masa Curții Constituționale, iar Coaliția nu a reușit să ajungă la un acord cu privire la concedierile din administrația publică locală cerute de Bolojan.