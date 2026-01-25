Ciprian Ciucu, despre amenințările PSD: "Credeam că sunt oameni serioşi, că se și ţin de ce au semnat"

Ciprian Ciucu a mai transmis că deciziile în PNL “nu se mai iau la PSD” ca în anii trecuți. Foto: Agerpres

Prim-vicepreședintele PNL și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat la Antena 3 CNN, că PSD ar trebui “să uite” despre scenariul înlăturării lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului cu un alt liberal, “pentru că vor arunca țara în instabilitate economică”.

“În primul şi în primul rând, credeam că sunt oameni serioşi. Atunci când semnează ceva, se și ţin de acea semnătură. Au asumat un protocol. Urmează o rotativă. Le e greu să facă nişte angajamente politice pe perioade scurte de timp? Nu vorbim de 10 ani, nu vorbim 5 ani. Vorbim de 3 ani. Doi ani şi jumătate PNL, după care PSD”.

De asemenea, Ciprian Ciucu a mai transmis că deciziile în PNL “nu se mai iau la PSD” ca în anii trecuți:

”Să nu-şi imagineze PSD că PNL mai este atât de prost, cum poate a fost în trecut, în care decizii pentru PNL se luau la PSD. Dacă colegi de-ai mei consideră să stea însiajul PSD, sau să ne vindem pentru ca un an de zile să mai stăm la guvernare sau astfel de lucruri noi ne pierdem credibilitatea la nivel naţional”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Întrebat cine sunt acei lideri care luau decizii pentru PNL, la PSD, Ciucu a răspuns:

”Nu, nu vreau să-i numesc. De ce deschidem acum un conflit artificial să fac ştiri? Nu, nu vreau. Dar ei poate se ştiu, dar partidul nostru trebuie să-şi regăsească sufletul.

Dacă cineva consideră sau face planul pe termen lung, că mai stăm în siajul şi îmbrăţişarea sufocantă a PSD și ne va dicta PSD ce facem noi, PSD să facă plan doar pentru PSD.

Sunt ipoteze, sunt narative, se testează, vezi cum merge, cum prinde, sunt manipulări, se aruncă pe piaţă, m-au obosit, sunt maeştri la aşa ceva. Domnule, de guvernare ne ocupăm şi noi?! La nivel de ţară şi la nivel de Bucureşti ne ocupăm şi noi?”, a spus Ciucu.