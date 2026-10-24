Ciprian Ciucu, despre șobolanii din București și ploșnițele din autobuzele STB: „Știți dumneavoastră că există?”

Ciucu le cere bucureştenilor să respecte regulile din oraş. FOTO: Agerpres

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat vineri seară, la Digi24, că problema șobolanilor din București nu este atât de gravă pe cât se vorbește, iar apariția mai multor rozătoare într-un clip devenit viral ar fi fost provocată de lucrările de igienizare a unui teren. În ceea ce privește ploșnițele reclamate de bucureșteni în mijloacele de transport în comun, edilul a spus că nu are informații care să confirme prezența acestora în autobuzele STB.

„Problema șobolanilor nu este de ieri de astăzi, dar nu este așa mare cum se spune. Acel clip care s-a viralizat a venit în urma faptului că a intrat acolo compania de igienizare și a igienizat. Au scos munți de gunoaie în descompunere, hrană aruncată pe acolo de diverși și i-au dat cu otravă sau cu ce dau ei. Și atunci șobolanii au ieșit la suprafață”, a explicat Ciprian Ciucu.

Edilul a susținut că lucrările de curățare au făcut vizibilă o problemă care exista deja, dar care nu era observată de oameni.

„Compania își face treaba, continuă să-și facă treaba. Și ce să vezi, sunt șobolanii la suprafață. Și atunci am aflat că aveam șobolani. Când nu-i vedeam, nu aveam. Că erau mult mai mulți. Dar când am curățat terenul, am văzut șobolanii. Nu erau 1, 2 șobolani, erau 15, 20 de șobolani care au fugit tocmai pentru că s-a igienizat”, a declarat primarul Capitalei.

Ce spune Ciprian Ciucu, despre prezența ploșnițelor în mijloacele de transport în comun

Întrebat despre sesizările privind posibila prezență a ploșnițelor în mijloacele de transport în comun, în special în autobuzele cu scaune tapițate, primarul general a afirmat că nu a primit informații care să confirme existența unor astfel de cazuri.

„Nu spun că nu există, dar dumneavoastră știți că există? Eu nu știu să existe. Acum nu vă supărați pe mine, dar… Dăm așa niște știri, fără să le verificăm, și după care zicem, ok, dar de ce oamenii se plâng că nu mai vor să meargă cu STB-ul? Păi înainte, ca să mă întrebați, că acum asta o să fie știrea. Sunt ploșnițele în STB, Doamne ferește”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Edilul a pus sub semnul întrebării ce măsuri ar putea lua Primăria Capitalei în cazul ploșnițelor din spații private și a invocat delimitarea responsabilităților între administrația locală și proprietarii sau administratorii acestor spații.

„Ce trebuie să facă primarul general? Trebuie să intre în ASE și în apartamente private, ca să ia ploșnițele? Adică ce poate face primăria în cazul ploșnițelor?”, a spus edilul.

„Eu am auzit, dar sunt aberante. Primăria se ocupă așa, de spațiu public. Dumneavoastră la dumneavoastră acasă vă ocupați de spațiu privat, eu la mine acasă mă ocup de spațiu privat, dar ca primar mă ocup de spațiu public”, a declarat primarul general.

Referindu-se la Academia de Studii Economice (ASE), despre care au existat sesizări privind ploșnițele, Ciucu a afirmat că gestionarea situației ține de conducerea instituției, nu de Primăria Capitalei.

„ASE-ul nu este un spațiu public care se ține de primărie. ASE-ul este un spațiu privat care ține de managementul ASE. Dacă ar fi, Doamne ferește, ploșnițe în STB, m-aș isteriza imediat. Aș lua foc, vă dați seama”, a afirmat edilul.