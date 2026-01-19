Ciprian Ciucu, după ce mii de blocuri din Capitală au rămas fără căldură în prima parte din ianuarie: „Preiau leadership-ul reformelor”

Ciprian Ciucu anunță că va prelua "leadership-ul reformelor" menite să salveze sistemul de termoficare din București. Surse colaj foto: Getty Images / Agerpres

Primarul general Ciprian Ciucu a postat luni, pe Facebook, un mesaj în care detaliază intențiile sale în legătură cu situația sistemului de termoficare din București.

Textul său vine după ce mii de blocuri din Capitală, dar și spitale, au rămas fără căldură în prima parte a acestei luni.

Absent din spațiul public în cea mai mare parte a celor trei săptămâni care au trecut din noul an, Ciucu spune că se va concentra pe "salvarea" sistemului de generare și distribuție a căldurii către cetățeni.

Potrivit primarului, compania Termoenergetica, cea care a preluat de la RADET furnizarea serviciilor de termoficare către bucureșteni, suferă de exact aceleași probleme ca și fosta regie și continuă să acumuleze mari pierderi.

Ciprian Ciucu a promis să preia "leadership-ul" (conducerea, n.r.) reformelor menite salveze și consolideze sistemul de termoficare din București.

Postarea primarului general, în continuare.

Intertitlurile aparțin redacției.

Ciprian Ciucu: Mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare de la faliment

"Zilele acestea mă concentrez pe salvarea sistemului de termoficare. Într-o primă fază, pe salvarea de la faliment, apoi tot anul mă voi ocupa de optimizarea lui și eficientizarea lui.

Astăzi am avut două întâniri, una cu Termoenergetica, despre problemele structurale pe care le are termoficarea Capitalei. Alta, cu ANRE, instituția care reglementează modul în care funcționeaza Termoenergetica și relația (termeni contractuali) dintre Termoenergetica și ELCEN.

Pe scurt, după ce RADET a fost desființată și înlocuită cu Termoenergetica, acesta din urmă are fix aceleași probleme pe care le-a avut RADET-ul: în fiecare an de la (re)înființare a avut pierderi uriașe!

Ciprian Ciucu: Preiaul leadership-ul reformelor

Se repetă exact tiparul RADET. De aceea, aici preiau personal leadership-ul reformelor care vor urma, pentru că este clar că se îndreaptă spre faliment, repetând exact experiența defunctului RADET.

Nu va fi ușor, vor fi multe bătălii politice și administrative de dus. Sper să fiți cu mine.

Așa cum este acum, Termoenergetica NU funcționează pe principii economice, (ci) 'vinde cu 2 lei și cumpară cu 3 lei'. Asta, în condițiile în care costurile cu forța de muncă sunt de doar cca. 13% din buget. Funcționează în condiții de eșec premeditat.

O parte din datorii s-au acumulat din cauza reglementărilor (cum ar fi termene de facturare și plăți care au dus la penalități aberante): penalitățile anuale sunt dublul investițiilor pe care le facem (TMCB are 30 mil. investitii și 60 mil. penalități).

Am discutat acest lucru cu conducerea ANRE și am convenit să rezolvăm o parte din aceste probleme care vin din reglementare. Am găsit deschidere, mulțumesc!

Cealaltă problemă majoră vine din diferența dintre pierderile tehnologice de cca. 22,5% (pierderi recunoscute, inerente unui sistem tehnologic de acest tip) și pierderile reale, de cca. 39% (unii spun că ar fi mai mari, din cauza faptului că infrastructura este ciur).

Ciprian Ciucu: Suntem în dilema cu oul și găina. Un faliment la Termoenergetica atrage falimentul ELCEN

O parte din problemele de termoficare, cele din acestă perioadă, vin dinspe ELCEN care are probleme din cauza neplății datoriilor de către Termoenergetica. Da, suntem în dilema cu oul și cu găina. Este nevoie să avem un responsabil unic!

Am convenit cu dl. Ministru Bogdan Ivan să analizam mâine activitatea ELCEN și Termoenergetica și să discutăm despre stadiul investițiilor pentru retehnologizarea ELCEN și soluțiile pentru a avea un sistem de termoficare coerent, care să integreze producția cu distribuția. O mare parte din datorii vin de aici.

Atenție: falimentul Termoenergetica, de data acesta, atrage automat falimentul ELCEN și colapsul mega-sistemului de termoficare moștenit de la comuniști! Acum nu mai este loc de manevre politicianiste, ci de acțiune!

P.S. În ceea ce privește actualele probleme, voi cere conducerii ELCEN și Termoenergetica să vină cu explicații clare, dacă soluții nu au!

Nu sunt aspecte care să țină de voința primarului sau a ministrului energiei, pentru că nu suntem absurzi și nu vrem noi să dăm apă caldă și căldură. Voi discuta rediscuta acest subiect și cu dl. ministru Ivan."