Ciprian Ciucu: Îi invit pe autorii de graffiti să identificăm locuri unde să se poată exprima, nu unde să fie amendaţi

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, îi invită pe autorii de grafitti să identifice împreună locații urbane, unde lucrările lor să fie promovate, potrivit Agerpres.

Ciucu menţionează că, în perioada în care a condus Primăria Sectorului 6, a fost singurul edil din Bucureşti care a organizat un festival dedicat acestei arte.

"Am pus la dispoziţia artiştilor mii de metri pătraţi, zidurile din Parcul Liniei, şi ceea ce a ieşit din mâinile lor a fost într-adevăr artă. L-am rugat pe Paul Moldovan, actualul primar al Sectorului 6, să continue tradiţia şi să organizeze acest festival de două ori pe an, la începutul verii şi toamna. Dar una este arta şi alta este vandalismul! Ceea ce vedem pe clădirile din Bucureşti este vandalism, nu artă", a scris edilul general, marţi, pe Facebook.

Este important ca administraţia, dar şi artiştii să contribuie la un mediu urban civilizat, a menţionat Ciucu.

"Ca primar general, îi invit pe artişti să identificăm împreună locuri în Bucureşti unde să se poată exprima organizat, într-un mediu plăcut, ocazie cu care să fie şi promovaţi şi preţuiţi, nu amendaţi! Dar, în acelaşi timp, este important să se oprească din tagging şi să nu mai vandalizeze clădirile private sau publice", a transmis primarul.

De asemenea, viceprimarul Stelian Bujduveanu a afirmat marţi că PMB nu este împotriva artei stradale, dar există o diferenţă între artă şi vandalism.

"Nu suntem împotriva street art-ului. Există lucrări foarte bune care dau identitate oraşului. Dar trebuie să spunem clar: una este arta, alta este vandalismul. Astăzi, această diferenţă nu este suficient de bine definită şi de aici apar problemele", a scris Bujduveanu, pe aceeaşi reţea de socializare.

El a pledat pentru un cadru legal care să permită intervenţii rapide în vederea curăţării clădirilor; proceduri mai puţine şi mai clare; sancţiuni aplicate în mod real pentru vandalism.

Ciprian Ciucu a solicitat luni, "imperativ", modificarea rapidă a legislaţiei pentru a permite intervenţia eficientă a Primăriei Capitalei în vederea igienizării arterelor din zona centrală a Bucureştiului, prin îndepărtarea graffiti-ului şi a afişelor de pe clădirile de patrimoniu.

"Dacă nu va fi modificată legislaţia, va fi un proces extrem de greoi, extrem de costisitor, care va presupune 'avizăraie', documentaţii, semnături de arhitecţi, planuri. Deci, practic, unul dintre motivele pentru care alţi primari nu au acţionat înaintea mea, mă gândesc, este tocmai această legislaţie care este extrem de greoaie", a afirmat Ciucu, la o dezbatere pe această temă.

Ministrul Culturii, Andras Istvan Demeter, a declarat că sunt necesare măsuri imediate pentru readucerea clădirilor la starea iniţială, urmate de măsuri pe termen mediu şi lung.

Pe 17 martie, Primăria Capitalei a lansat în dezbatere publică un program pentru curăţarea graffiti-ului şi a afişajului neautorizat de pe faţadele clădirilor din zonele construite protejate.

Conform proiectului, proprietarii care se înscriu în program vor beneficia de acoperirea a 80% din costurile lucrărilor, stabilite prin deviz de Administraţia Străzilor. Restul de 20% va reprezenta contribuţia beneficiarilor.

Primăria Capitalei va elabora documentaţiile tehnice şi va obţine toate avizele şi autorizaţiile necesare, costurile fiind acoperite integral din bugetul local.

Proprietarii sau administratorii imobilelor notificate vor putea opta pentru conformare voluntară - prin curăţarea pe cont propriu - sau pentru înscrierea în program, astfel încât intervenţia să fie realizată de autoritatea locală. Cei care nu se conformează vor fi sancţionaţi contravenţional de Poliţia Locală.

În perimetrul programului va fi implementat şi un sistem integrat de monitorizare, cu patrule active şi supraveghere video, iar autorităţile vor derula campanii publice de informare şi conştientizare.