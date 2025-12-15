Ciprian Ciucu: "Nu îmi imaginam că problemele de la Primărie sunt aşa grave. Ne-a ajuns cuţitul la os"

Ciucu, după ce a verificat bugetul Primăriei Bucureşti: "Ne-a ajuns cuţitul la os". Foto: Agerpres

Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat, luni, că a trăit un şoc în momentul în care a aflat bugetul de care dispune la Primăria Bucureşti. "Eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, undeva spre 3 miliarde de lei. Am avut un mic şoc", a afirmat Ciucu la Antena 1, potrivit observatornews.ro. Edilul a anunţat că vor urma şi restructurări în cadrul instituţiei, iar unele companii municipale ar putea dispărea.

"În primul rând, trebuie să discutăm bugetul. Am avut un mic şoc. Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei", a declarat primarul general ales al Capitalei.

Fostul edil de la Sectorul 6 a explicat şi de unde provin datoriile Primăriei Generale:

"S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern, dar trebuie să vedem dacă putem să facem două lucruri: încă un SWAP şi să o ţinem pe linie de plutire. Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim soluţie, insolvenţă. Insolvenţă la STB. Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa".

Ciprian Ciucu a precizat şi că așteaptă contribuţii mai consistente din partea sectoarelor.

"Nicuşor Dan a avut dreptate, cel puţin parţial. Nu este normal ca Primăria să furnizeze servicii în toate sectoarele şi să primească doar sumele pe care le primeşte. Referendumul treubuie pus în practică, e nevoie de o formulă predictibilă, să vedem cine ce face, ca banii să urmeze competenţele legale. Termoficarea cât te costă, canalizarea, transportul public, şcolile, parcurile, managementul cât te costă? Şi atunci vedem cât costă la nivel Primăriei Generale şi banii trebuie să urmeze competenţele. Nu există soluţii miraculoase", a spus Ciucu.

Restructurări la Primăria Capitalei

Noul primar general a anunţat că vor urma şi tăieri în cadrul instituţiei în fruntea căreia a ajuns:

"Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne.

Referendumul este esenţial. Banii trebuie să urmeze competenţe. Eu dacă trebuie să furnizez agent termic pentru tot oraşul, nu furnizez doar în anumite zone.

Şi atunci şi banii trebuie să vină în consecinţă. Fără ca să afectez pe termen scurt şi mediu, e nevoie rapid de bani, dar eu voi fi dator să fac nişte reforme interne. Dacă doar cer bani... e vorba despre structuri, companii... unele au servicii delegate, nu poţi să le închizi. Există discuţia cu insolvenţa".