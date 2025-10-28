Circ în Parlament, la audierea șefilor ANRE, ANCOM și ASF. „Cum de angajați doar doamne sexy?”/„Vă scot microfonul din priză”

Schimb de replici în Parlament, la audierea șefilor ASF, ANCOM și ANRE. Foto: Captură video

A fost scandal în comisia în care sunt discutate salariile celor mai bogaţi bugetari din România. Şeful ANRE a fost luat la întrebari despre explozia din Rahova dar şi despre "angajatele sexy" pe care Autoritatea le angajează. Disputa parlamentarilor a început în timpul audierii președintelui ANRE, în momentul în care a fost întrebat dacă se consideră vinovat pentru explozia din Rahova și "pentru cei trei morți", de către deputatul neafiliat Dumitru Coarnă. Social-democratul Adrian olomon a intervenit, spunând: "Să încercăm să punem întrebări la obiect și mai puțin lacrimogene".

"Vă considerați vinovat pentru cei trei morți și pentru explozia în care oamenii și-au pierdut averea de o viață?", a fost întrebarea lui Coarnă, moment în care i s-a spus să pună întrebări "mai puţin lacrimogene".

"Dacă pentru dumneavoastră e lacrimogen... e o familie care a îngropat o tânără gravidă. Este un lucru extrem de grav, care se poate întâmpla oricând în România. ANRE a autorizat o firmă care avea un simbol sexy acolo. Cum numai dumneavoastră angajați toate doamnele sexy din România?", a continuat Coarnă.

"Degeaba ați fost polițist, doriți să scoateți lucruri acum care sunt în anchetă. Vă rog să vă liniștiți, e departe SMURD-ul, faceţi un accident (N.r. - vascular) doamne fereşte. ANRE-ul nu va poate rezolva accidentul vascular aici", i-a reproşat Solomon.

Solomon l-a ameninţat pe Coarnă să nu exagereze, deoarece "putem scoate microfonul din priză".

Adrian Solomon: "Ar trebui să ne referim la obiectul ședinței de astăzi".

Dumitru Coarnă: "Obiectul e viața noastră, ei nu fac altceva decât să ne distrugă".

Adrian Solomon: "Nu exagerați că putem scoate microfonul din priză".

În discuţie a intervenit şi senatorul ales pe listele SOS, dar în prezent neafiliat, Dorin Petrea.

Dorin Petrea: "Domnule președinte, nu e normal să aveți tonul acesta. Ori ne respectăm cu toții, ori dumneavoastră sunteți vătaful și noi stăm să vă ascultăm"

Adrian Solomon: "Eu sunt cel care conduce ședința și vă rog să respectați regulamentul".

Dorin Petrea: "Schimbați-vă tonul că nu suntem la Vaslui, suntem în Parlamentul României".

Bugetarii de lux ai României, șefii ANCOM, ASF și ANRE, au prezentat în Parlament rapoartele de activitate și au explicat cum se vor supune legii Guvernului Bolojan, care prevede reducerea posturilor cu 10% și scăderea salariilor cu 30%.

Alexandru Petrescu, președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a anunțat "disponibilizări iminente" în instituția pe care o conduce, precum și tăieri de salarii care îi vor viza inclusiv pe membrii conduc.