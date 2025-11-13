Ciucu, despre ruperea prieteniei cu Drulă: Mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă, el ştiind adevărul. Nu o face asumat

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei. Sursa foto: Agerpres

Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat joi că îl deranjează că Drulă, contracandidatul său de la USR, a pornit o campanie negativă împotriva lui. Întrebat dacă a rupt prietenia pe care o avea cu Cătălin Drulă, editul Sectorului 6 a spus că acest lucru se va vedea după campanie. Despre o retragere a lui Cătălin Drulă în favoarea sa, Ciprian Ciucu a răspuns că nu i-a cerut, pentru că îi este jenă şi nu ştie cum să îi spună.

Primarul Sectorului 6 al Bucureştiului, Ciprian Ciucu, şi-a depus joi dimineaţa candidatura pentru Primăria Capitalei.

"Oamenii se vor uita la cine are mai multe şanse dintre noi, cel care inspiră cel mai mult şi îşi vor da vot în mod util, aşa cum s-a dat şi pentru domnul Nicuşor Dan”. În această situaţie, în care suntem mai mulţi pe zona aceasta de dreapta, o să o numim dreapta civică, nu dreapta, că mai e o dreaptă pe zona aceasta, evident că m-ar onora să fie un vot direct şi nu un vot util. Dar trebuie să fiu realist, suntem mai mulţi competitori pe partea aceasta, şi atunci cred că un vot util ar ajuta să câştig", a spus Ciprian Ciucu în cadrul interviului oferit joi, la Europa FM.

Întrebat dacă a încercat să negocieze cu Cătălin Drula sau cu Ana Ciceală să se retragă din cursă, candidatul PNL la Primăria Capitalei a răspuns: "Nu. Mi se pare prematur. Mi-e şi jenă să le spun, nu ştiu cum să le spun. Nu-mi place să mă duc la cineva şi să-i zic hai, retrage-te în favoarea mea".

Ciprian Ciucu a precizat că nu se aşteaptă ca aceştia să se retragă în favoarea sa.

La întrebarea "Ați rupt prietenia cu Cătălin Drulă din cauza politicii?", edilul Sectorului 6 a răspuns: "Asta o să o avem după campanie. Mă deranjează ce spune. Mă deranjează că știe că nu e adevărat. Și mă deranjează că a dat drumul la o campanie negativă împotriva mea; știind adevărul, eu am oprit campania negativă împotriva lui. Mă deranjează că nu o face asumată. În fine, sper ca, împreună, să trecem peste această campanie și să ne putem privi unul pe celălalt în ochi".

Iar când a fost întrebat dacă îl deranjează mai mult acuzaţiile lui Cătălin Drulă decât atacurile lui Daniel Băluţă, Ciprian Ciucu a spus: "Evident că mă deranjează ce spune Cătălin Drulă, când este negativ, pentru că el ştie care este adevărul. Asta mă deranjează, da. Ce spune Daniel Băluţă… şi cu Daniel Băluţă am avut o relaţie absolut decentă".