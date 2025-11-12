Cătălin Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei: „Împreună putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan”

<1 minut de citit Publicat la 13:52 12 Noi 2025 Modificat la 13:52 12 Noi 2025

Cătălin Drulă este candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Foto: Agerpres Foto

Cătălin Drulă, candidatul USR pentru Primăria Capitalei, și-a depus, miercuri, la Biroul Electoral al Circumscripției municipiului București, dosarul de candidatură la alegerile din 7 decembrie.

El a venit însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari, membri și simpatizanți ai partidului.

'Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan', a afirmat Cătălin Drulă, potrivit Agerpres.

Perioada de depunere a candidaturilor pentru funcția de primar general al municipiului București a început miercuri și se încheie în 17 noiembrie. Contestațiile privind candidaturile depuse vor putea fi depuse până în data de 19 noiembrie și soluționarea acestora se va face până cel târziu în 20 noiembrie. Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie și se termină pe 6 decembrie, ora 7:00. Alegătorii vor fi așteptați la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 și 21:00.