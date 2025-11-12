Se pot depune candidaturile la Primăria București. Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat în 2025

1 minut de citit Publicat la 07:00 12 Noi 2025 Modificat la 07:16 12 Noi 2025

Bucureștenii sunt aşteptaţi la urne pe 7 decembrie pentru a alege un nou primar general. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Procesul de depunere a candidaturilor pentru Primăria București 2025 a început oficial. Cei care doresc să intre în cursa pentru funcția de primar general al Capitalei pot depune documentele necesare începând de astăzi. Iată condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare candidat, precum și termenele-limită pentru validarea dosarelor.

Din 12 noiembrie se pot depune candidaturile pentru Primăria București

Începând de marți, 12 noiembrie 2025, partidele politice, alianțele electorale și candidații independenți pot depune oficial dosarele de candidatură pentru funcția de primar general al Municipiului București, dar și pentru Consiliul General.

Documentele se depun la Biroul Electoral Municipal București, în intervalul orar stabilit de instituție, până la termenul-limită anunțat de autorități.

Dosarele trebuie să conțină toate actele prevăzute de legislația electorală, inclusiv lista susținătorilor și declarațiile de avere și interese.

Ce condiții trebuie să îndeplinească un candidat la alegerile locale

Pentru a se putea înscrie în cursa pentru Primăria București 2025, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții legale:

să aibă cetățenie română și domiciliul în România;

să fi împlinit vârsta de 23 de ani până la data alegerilor;

să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracțiuni intenționate;

să depună o declarație de acceptare a candidaturii, o declarație de avere și interese, precum și listele de susținători – minimum 1% din numărul alegătorilor înscriși în listele electorale ale municipiului;

să nu ocupe o funcție incompatibilă cu cea de primar, conform legislației în vigoare.

Candidaturile vor rămâne definitive din 23 noiembrie

După încheierea perioadei de depunere, Biroul Electoral Municipal va analiza dosarele și va valida candidaturile.

Pe 17 noiembrie se încheie perioada de depunere a tuturor candidaturilor, iar pe 22 noiembrie începe campania electorală.

Contestațiile pot fi depuse în termen de 48 de ore de la afișarea listelor de candidați, iar hotărârile definitive vor fi făcute publice ulterior de către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pe 23 noiembrie, candidaturile rămân definitive.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie

Conform calendarului electoral stabilit de Guvern și AEP, campania electorală pentru alegerile locale 2025 va începe oficial pe 22 noiembrie și se va încheia în ziua de sâmbătă, 6 decembrie, la ora 7:00, cu o zi înaintea scrutinului.

În această perioadă, candidații la Primăria București vor putea desfășura activități de promovare electorală, în condițiile legii, respectând regulile privind afișajul, publicitatea și finanțarea campaniei.

Alegătorii vor fi aşteptaţi la urne pe 7 decembrie, între orele 7:00 - 21:00.