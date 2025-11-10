Alegeri pentru Primăria Capitalei. Se poate vota din alt oraş sau din diaspora? Şi care sunt actele necesare

6 minute de citit Publicat la 17:08 10 Noi 2025 Modificat la 11:55 11 Noi 2025

La alegerile locale pentru Primăria Capitalei se aplică reguli stricte. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Iată ce reguli se aplică în cazul alegerilor locale pentru Primăria Municipiului București, din 7 decembrie 2025: ce documente sunt valabile, ce se întâmplă dacă ai viză de flotant şi care sunt toate condiţiile pe care trebuie să le îndeplineşti pentru a-ţi exercita dreptul de vot.

Se poate vota la alegerile locale pentru Primăria Capitalei dacă nu eşti în Bucureşti?

Cetăţenii români care au vârsta de 18 ani, împliniţi până în ziua alegerilor inclusiv, cu domiciliul sau reşedinţa în ţară, au dreptul de a alege autorităţile administraţiei publice locale. Cetăţenii altor state membre ale Uniunii Europene, care au reşedinţa sau domiciliul pe teritoriul României, au dreptul de a alege autorităţile administraţiei locale, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

La alegerile locale pentru Primăria Capitalei se aplică reguli stricte referitoare la arondarea la secţia de votare conform domiciliului sau reşedinţei.

un alegător cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Bucureşti nu poate vota la o secţie de votare din alt sector sau județ decât cel al domiciliului/reşedinţei sale.

Concret: dacă ai domiciliul în sectorul X al Bucureştiului, dar în ziua votului te afli fizic în sectorul Y – alt sector al Capitalei –, sau în alt județ, nu poţi vota acolo.

Se poate vota cu paşaportul?

Da, documentele acceptate pentru vot includ paşaportul, însă există câteva precizări:

Se poate vota cu un act de identitate valabil, emis de statul român, şi anume cartea de identitate; cartea electronică de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).

Totuşi, în cazul alegerilor locale din Bucureşti, regula de arondare este cea definitorie, nu doar documentul. Asta înseamnă că deşi ai un paşaport valabil, dacă nu eşti pe lista arondată sau nu te poţi prezenta la secţia corespunzătoare domiciliului tău, s-ar putea să îţi fie refuzat dreptul de vot

Paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic şi paşaportul simplu temporar pot fi folosite la locale doar de cetăţenii români domiciliaţi în străinătate care îşi exercită dreptul de vot în ţară.

Prin urmare, paşaportul este un document legal valabil, dar nu este suficient dacă nu îndeplineşti criteriile de arondare/secție pentru alegerile locale.

Dar dacă ai viză de flotant

„Votul prin flotant” – adică persoana este înscrisă cu reşedinţă la o adresă unde are viza de flotant – este o situaţie specială. Ce trebuie să ştii:

Cartea de identitate cu reşedinţă (viza de flotant) este un element de identificare şi de circumscriere. Dacă ai viza de flotant într-un sector al Bucureştiului, în principiu eşti înregistrat acolo şi arondat la o secţie corespunzătoare.

Totuşi, dacă te afli în alt sector al Capitalei decât cel al reşedinţei tale (flotant sau domiciliu), nu vei putea vota la secţia din alt sector. Regula pentru Bucureşti prevede restricţie de sector.

Astfel, viza de flotant te poate ajuta să fii înscris cu reşedinţă acolo unde ai flotat, însă nu anulează necesitatea de a fi în sectorul potrivit la vot.

Toate regulile care trebuie îndeplinite pentru a vota la alegerile locale 2025

Mai jos o sinteză actualizată cu ce trebuie să ai în vedere dacă vrei să votezi la alegerile locale din Bucureşti (sau pentru primarul Capitalei) în 7 decembrie 2025:

Domiciliu sau reşedinţă Trebuie să ai domiciliul sau reşedinţa declarată la o adresă din Bucureşti (sectorul respectiv) sau viza de flotant valabilă.

În cazul secţiilor locale: eşti arondat la secţia de votare corespunzătoare domiciliului/reşedinţei tale. Locul unde te afli în ziua votului Dacă te afli în alt sector al Bucureştiului decât cel al domiciliului/reşedinţei, nu poţi vota la secţia de acolo.

Dacă te afli în alt oraş/judeţ decât Bucureşti şi ai domiciliul în Bucureşti, sistemul permite votul “în alt judeţ” Document de identitate valabil Carte de identitate simplă/electronică/provizorie sau paşaport simplu/electronic, etc. Paşaportul este acceptat, dacă votezi la secția arondată.

Asigură-te că documentul este valabil şi că datele corespund adresei de domiciliu/reşedinţă declarate. Lista electorală la secţia de votare Verifică dacă eşti înscris pe lista secţiei de votare arondată. Dacă nu eşti acolo, în ziua votului s-ar putea să nu poţi vota.

În secţiile locale pentru primarii de sector/municipiu, nu funcţionează votul pe liste suplimentare în alt sector. Prezenţă fizică la secţia de votare Trebuie să te prezinţi la secţia de votare corespunzătoare la ora deschiderii până la închidere.

La alegerile locale, românii din diaspora nu votează pentru primarii din România

Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care au domiciliul sau reşedinţa, în cazul municipiului Bucureşti, în sectorul pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere, votează prin intermediul urnei speciale.

Alegătorii internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămin pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, numai dacă au domiciliul sau reşedinţa, în cazul municipiului Bucureşti, în sectorul pe raza căruia se află unitatea respectivă. Respectarea termenelor legale Verifică înainte de ziua votului secţia, orele de vot, dacă s-a schimbat ceva legislativ.

Verifică lista secţiilor de votare actualizate. Observă excepţiile Dacă eşti în situaţie specială (mobilitate redusă etc.), pot exista urne mobile. Însă acestea se aplică în general pentru acele cazuri şi nu modifică regula de arondare.

Si faptul că ai viza de flotant nu te exceptează de regula de sector pentru Bucureşti.

Ce nu ai voie sa faci în secția de votare

Pentru ca votul dumneavoastră să fie luat în considerare și pentru ca acțiunea de vot să se desfășoare în condiții cât mai optime și fără incidente, există o serie de reguli care trebuie respectate în secția de votare.

Votul este secret! Nu dezvăluiţi cu cine aţi votat și nici nu permiteţi nimănui să afle opțiunea dumneavoastră. Nimeni nu are dreptul să vă ceară să dezvăluiți cu cine ați votat. Evitați să faceți fotografii în secția de votare care ar putea compromite secretul votului. Fotografierea sau filmarea buletinului de vot se sancționează de la 600 la 1.000 de lei conform legii 115/2015. Alegătorul care din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, pentru a-l ajuta, care nu poate fi observator, candidat sau membru al biroului electoral. Prezentați actul de identitate operatorului de calculator. Nimeni nu poate face copii sau fotografii după actul dumneavoastră de identitate. Dacă vi se oferă bani sau alte bunuri pentru a vota cu un anumit partid sau candidat sau dacă se exercită presiuni asupra dumneavoastră puteți face reclamație la poliție! Potrivit Ghidului publicat pe site-ul Autorității Electorale Permanente, cei care încalcă legea comit fie contravenții, fie infracțiuni prevăzute de Codul Penal, în funcție de gravitatea faptei.

Amenzi