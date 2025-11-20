Coaliția discută tăieri de salarii la stat, dar partidele nu se ating de diurna pentru parlamentari. Radu Miruță: “Nu acolo e problema"

Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că susține tăierile anunțate de Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Coaliția de guvernare discută despre tăierea cheltuielilor cu salariile la stat, care ar putea însemna inclusiv disponibilizări în administrația centrală, dar când vine vorba despre plafonarea costurilor suportate de la buget pentru parlamentari care ajung până la 10.000 de euro pe lună, reprezentanții partidelor spun că măsura este populistă. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a precizat pentru Antena 3 CNN că ar susține un proiect de lege care să vizeze scăderea sumelor forfetare pentru parlamentari, dar “nu de acolo este principala problemă”.

“Eu nu sunt apărătorul sumelor pentru parlamentari însă nici nu putem trece în partea cealaltă pentru că o parte din banii aceștia sunt plătiți pentru salariile celor de la cabinetul acestora. Nu pleacă parlamentarii acasă cu suma de bani. Este loc de eficientizare și acolo. Sunt de acord să semnez un astfel de proeict de lege, dar nu de acolo este principala problemă”.

Radu Miruță susține demiterea funcționarilor care nu-și fac treaba la Miniterul Economiei

Radu Miruță a făcut precizările după ce a spus că susține poziția premierului Ilie Bolojan privind tăierile la stat, pentru că presiunea a fost suportată până acum doar de mediul privat:

“Declarațiile mele sunt în susținerea celor pe care le spune domnul Bolojan cu tăierea cheltuielilor la stat pentru că nu poți să pui taxe doar pe privați. Eu susțin aceste tăieri. Declarațiile mele erau în logica în care dacă nu facem aceste tăieri din cheltuielile statului rămâne ca povara recuperării banilor să se ducă doar pe umerii celor din sistemul privat. Cei din sistemul privat au fost o dată solidari cu acest Guvern și au înțeles că lor li s-au pus prima oară taxe și dacă nu se întâmpla asta Guvernul probabil că nu mai putea să continue. Guvernul a spus că după ce ne ajutați voi cei din mediul privat încă o dată venim noi și strângem și cureaua noastră, reducem cheltuielile statului, tăiem cu 10% cheltuielile de salarizare din administrația publică locală și centrală și creștem gradul de colectare. Eu cred că domnul premier Bolojan face bine ce face, eu susțin asta, mă uit la mediul economic din România care spune că dacă mai apare o taxă tot pentru mediul privat le ajunge apa la gură”.

Ministrul Economiei a mai spus că discuția nu este despre tăierea salariilor, ci despre tăierea cheltuielilor cu salariile care se poate realiza “prin a trimite acasă pe unii care nu au capacitatea să livreze la locul de muncă și iau salariu degeaba”.

El a precizat că la Ministerul Economiei sunt 760 de oameni în organigramă, 568 fizic.

“Observ de trei luni că unii dintre ei nu își găsesc rostul în acest minister. Nu mă interesează cum a ajuns, cine i-a adus. Eu le pun la intrare în minister niște criterii în funcție de care singuri se verifică dacă se vor număra între cei 10% sau nu. Sunt oameni în acest minister care muncesc cât pentru cinci, cum sunt oameni în acest minister care vin două-trei ore la muncă și șase-șapte ore la cafele”.

Mediul de afaceri se teme că vor exista noi creșteri de taxe, ceea ce îi face pe antreprenori să își amâne planurile de dezvoltare, a avertizat antreprenorul Sergiu Neguț, liderul Romanian Business Leaders, pentru Antena 3 CNN.

Mai mult, există o „nervozitate” în rândul mediului de afaceri că Guvernul nu își va onora promisiunea de a susține o parte din povara austerității prin reducerea cheltuielilor statului. Mediul de afaceri așteaptă și reforma administrației publice.