Românii nu se mai înghesuie să-şi plătească dările locale, după anunțul că taxele vor creşte. „E un calvar pentru noi”

2 minute de citit Publicat la 23:45 19 Noi 2025 Modificat la 07:28 20 Noi 2025

Românii nu se mai înghesuie să-şi plătească dările locale, după anunțul că taxele vor creşte cu peste 70%. foto: Getty Images

Anunțul că taxele locale vor creşte cu peste 70% i-a speriat pe români. Oamenii nu se mai înghesuie să-şi plătească dările către stat. Primarii spun că deja numărul datornicilor este mai mare decât anul trecut, iar unii edili se pregătesc să trimită somaţii de plată.

"E un calvar pentru noi. Nu înţeleg de ce la oamenii de rând a apărut o asemenea mărire", a declarat un contribuabil.

"Nu ştiu dacă este necesar să fie mărite. Mai ales pentru noi, pensionari... Ce să mai avem încredere? Facturile... totul se plăteşte mai mult", a afirmat un alt bărbat.

La Sălişte, în judeţul Botoşani, Primăria anunţă că ia în calcul să pună propriri inclusiv pe conturile Revolut, în cazul datornicilor. Din cei 5710 locuitori, datorii la bugetul local au 1449 de cetăteni, la care se adaugă 87 de firme. Valoarea totală a datoriilor pentru impozitele și taxele locale era de 4,5 milioane de lei.

Iar primarul din municipiul Codlea, județul Braşov, crede că o decizie de creștere a impozitelor locale cu 70% impusă de administrația centrală ar destabiliza si ar scădea gradul de încredere al cetățenilor in instituțiile statului:

"Este un impact negativ asupra fiecărui cetăţean în parte. Este un impact negativ asupra calității vieţii fiecprui cetăţean în parte. O creştere a taxelor cu 70% nu se face în 60 de zile, nu anunţăm oamenii că în 60 de zile vom creşte taxele cu acest procent. Totul trebuie să fie predicitbil şi să facă parte dintr-o strategie bine pusă la punct", a declarat Mihai Cîmpeanu, primarul din Codlea, județul Brașov.

Parlamentul a aprobat noul pachet de taxe pentru 2026

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat marți, în procedură de urgență, proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv majorarea impozitelor pe proprietate și mașini.

Astfel, impozitele locale plătite de cetăţeni pe case, apartamente, maşini şi terenuri ar urma să crească din 2026 cu 5,25%, cât a fost inflaţia în anul fiscal anterior, la care se mai adaugă o creştere de până la 70%, decisă de Guvern pentru a strânge bani la bugetul de stat.

"Adoptarea acestui proiect de lege va face ca de anul viitor impozitele pe proprietate la persoanele fizice, la mașini, să fie majorate", a spus premierul Ilie Bolojan.

Impozitul pe locuințe va crește semnificativ, cu aproape 80%, potrivit unor estimări făcute de Profit.ro. Pentru un apartrament de trei camere din București pentru care impozitul a fost anul acesta de 198 de lei, anul următor proprietarul va datora 355 de lei, arată calculele.

Proiectul de lege propune actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

Proiectul introduce modificări și la legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar. Astfel, toate firmele vor fi obligate să dețină un cont de plăți în România pe toată durata desfășurării activității.