Judecătorii CCR ar putea rămâne fără indemnizația de pensionare. Legea a primit raport favorabil în Comisia juridică din Senat

Comisia juridică a Senatului a dat, luni, raport favorabil pentru proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorie acordată la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale, potrivit Agepres.

Conform legii în vigoare, această sumă dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu "indemnizaţia netă de 6 luni de activitate".

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, unul dintre iniţiatorii proiectului, a declarat că proiectul a fost propus din motive de echitate.

"A fost acelaşi motiv al echităţii, până la urmă. La momentul la care noi am iniţiat acest proiect de lege era discuţia în spaţiul public cu privire la indemnizaţia suplimentară pe care o pot încasa cei care se pensionează, care pleacă din Curtea Constituţională. Eu consider că, pe acelaşi principiu pe care să merge şi pe proiectul de lege cu pensiile magistraţilor, trebuie să fie o oarecare echitate şi în această zonă. Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere", a afirmat Abrudean, la Senat.

Întrebat despre posibilitatea iniţierii unei legi separate pe tema pensiilor judecătorilor CCR, având în vedere că actualul proiect în dezbatere privind pensiile magistraţilor nu cuprinde şi situaţia acestora, Abrudean a menţionat că o astfel decizie aparţine coaliţiei de guvernare.

"Este iarăşi o decizie a coaliţiei privind, mă rog, iniţierea proiectului de lege, dacă îl iniţiază parlamentarii, dacă îl iniţiază Guvernul, până la urmă. Sper, la fel, să se transmită foarte rapid această decizie, care a fost înţeleg luată, ca să ştim ce avem de făcut, cât mai rapid. Cred că e bine să rezolvăm aceste probleme pe care le-am anunţat, le-am oarecum promis, pentru că e vorba, încă o dată, de credibilitate, ceea ce vorbeam, e nevoie de recâştigarea încrederii şi cred că o facem prin fapte", a subliniat preşedintele Senatului.