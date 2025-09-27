Congresman american: Incursiunile dronelor în spaţiul aerian al României sunt o ameninţare clară la adresa NATO

Legea propusă prevede sancţiuni economice şi financiare dure împotriva oficialilor ruşi. sursa foto: Getty

Recentele provocări ale Rusiei – de la incursiunile dronelor în spaţiul aerian al Poloniei şi României până la încălcările aeriene din Estonia comise de avioane de vânătoare – reprezintă „o ameninţare clară şi prezentă la adresa NATO şi a stabilităţii regiunii”, a declarat congresmanul american Michael Turner, pe pagina sa oficială, notează Agerpres.

Turner a condus o delegaţie bipartizană a Congresului în Ucraina, Polonia şi Germania, unde a primit informări despre impactul devastator al războiului Rusiei asupra Ucrainei şi despre implicaţiile pentru securitatea europeană şi NATO.

Solicitare către Camera Reprezentanţilor

La întoarcerea din vizita europeană, Turner i-a cerut preşedintelui Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, să introducă pe agenda plenului proiectul de lege privind sancţionarea Rusiei din 2025 (H.R. 2548), pentru dezbatere imediată.

„Tocmai m-am întors din Ucraina şi vă scriu pentru a solicita în mod clar examinarea imediată în Cameră a proiectului de lege H.R. 2548, Legea privind sancţiunile împotriva Rusiei din 2025. Adoptarea acestei legi nu numai că va consolida unitatea celor două partide, dar va asigura şi forţa juridică şi claritatea strategică necesare pentru a susţine politica preşedintelui şi pentru a se asigura că Statele Unite îşi demonstrează puterea în confruntarea cu războiul ilegal al Rusiei", a declarat Turner.

Conţinutul proiectului

Legea propusă prevede sancţiuni economice şi financiare dure împotriva oficialilor ruşi, oligarhilor şi instituţiilor statului, dar şi împotriva celor care finanţează războiul preşedintelui Vladimir Putin. Printre măsuri se numără:

interzicerea importului de uraniu şi resurse energetice din Rusia,

tarife şi sancţiuni comerciale extinse,

posibilitatea de a penaliza partenerii comerciali care încearcă să ocolească restricţiile,

clauze automate de răspuns în cazul unor noi agresiuni, refuz al negocierilor de pace sau încălcări ale acordurilor.

Sprijin de la Trump şi NATO

Preşedintele Donald Trump susţine această iniţiativă, pledând pentru intensificarea presiunii economice asupra Moscovei. El a anunţat că va furniza Ucrainei sisteme de rachete Patriot fabricate în SUA, finanţate de NATO şi UE, şi insistă asupra unei strategii comune de sancţiuni pentru a lovi exporturile de petrol ale Rusiei.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lăudat abordarea, subliniind importanţa unei presiuni economice constante şi unitare din partea aliaţilor pentru a înfrânge „intransigenţa Moscovei”.