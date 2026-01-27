Consilierii generali PUSL îi solicită primarului general să prioritizeze rezolvarea problemelor reale ale bucureștenilor

Foto: Profimedia Images

Consilierii generali ai Partidului Umanist Social Liberal au luat act de proiectele de reorganizare administrativă anunțate recent la nivelul Primăriei Capitalei, mai ales în lumina declarațiilor îngrijorătoare ale primarului general privind situația financiară a instituției, care se află în deplină contradicție cu cele emise predecesorul său, actualul președinte al României.

În acest context, considerăm că orice demers de eficientizare instituțională trebuie analizat cu responsabilitate, însă având în vedere, prioritar și chiar exclusiv, interesul bucureștenilor. De aceea, atragem atenția că prioritățile administrației municipale ar trebui să fie centrate pe problemele structurale reale și pe nevoile concrete ale cetățenilor.

Chestiuni majore, ignorate sau chiar agravate în ultimii 6 ani, precum traficul, termoficarea, transportul public sau poluarea, reclamă o viziune din partea primarului general, pornind de la obiective, căi de atingere a acestora, și până la etapizarea implementării și alocare de resurse. Din păcate, până la acest moment, nu am identificat nici propuneri de soluții consistente și coerente, nici deschidere la dialog sau o perspectivă clară.

De aceea, apreciem că inițiative de mică anvergură, dublate de jocuri politice și de imagine, ori de propuneri de împovărare suplimentară a locuitorilor Capitalei, nu pot substitui marile proiecte structurale de care Bucureștiul are nevoie. La cele mai importante segmente ale serviciilor publice, pe lângă subfinanțarea companiilor de transport sau termie, considerăm că trebuie întreruptă risipa banului public și recuperarea prejudiciilor bugetare uriașe înregistrate începând din 2020 până azi.

Partidul Umanist Social Liberal solicită primarului general să își asume responsabilitatea funcției pentru care a fost mandatat cu încredere de bucureșteni, să comunice cu forul deliberativ și cu societatea civilă, pentru a prioritiza politicile publice de la nivel local ce răspund direct problemelor cu care se confruntă orașul.

„Al doilea om din România, după numărul de voturi obținute, nu se poate comporta ca un ONG-ist, nici limita la postări pe Facebook. Bucureștiul nu se conduce din online, nici cu acuzații la adresa grelei moșteniri, de care domnul Ciucu este perfect responsabil, dacă ne gândim la parteneriatul pe care l-a avut, timp de 5 ani, cu Nicușor Dan. Știam cu toții că <nu va fi ușor> să pună Capitala <la punct>, dar nici să propună, pompieristic, tot pedepsirea locuitorilor. Actualul primar are obligația de a clarifica pagubele din bani publici constatate de organele abilitate, pentru a redresa bugetul, dar și de a veni cu soluțiile necesare metropolei, pe care toți cetățenii le așteaptă, de prea mult timp”, a transmis Bogdan Ion Jelea, vicepreședinte PUSL și lider al grupului umanist din cadrul Consiliului General al Municipiului București.