Constantin Toma, despre victoria lui Ciolacu la Buzău: „Când am spus că sunt de acord am primit 1.500 de înjurături. M-a luat capul”

Marcel Ciolacu a câștigat șefia Consiliului Județean Buzău cu aproape 52% dintre voturile exprimate. Foto: Agerpres

Constantin Toma a declarat, la Antena 3 CNN, că victoria lui Marcel Ciolacu la Consiliul Județean Buzău a ajutat PSD să evite un „dezastru” în alegerile parțiale din 7 decembrie, după eșecul înregistrat în București. Primarul Buzăului a spus că atunci când a anunțat că îl va susține pe fostul premier pentru această funcție a primit „1.500 de înjurături” pe rețelele sociale.

Constantin Toma a spus că partidul trebuie să deconteze eșecul înregistrat de Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei și a atras atenția că s-ar fi putut afla într-o situație și mai dezastruoasă.

„Cced că PSD a fost salvat de rezultatul de la Buzău. Dacă Marcel Ciolacu pierdea la Buzău era dezastru. Când am început această campanie și am spus că sunt de acord ca Marcel Ciolacu să fie candiat la Buzău, am avut vreo 97.000 de vizualizări cu 1.500 de înjurături.

Dar înjurături...am reușit să șterg o mulțime până m-a luat cu capul, soția mi-a spus 'stai liniștit că te îmbolnăvești' și le-am lăsat așa, le găsiți pe pagina mea de Facebook.

Dar uite încet, încet, Marcel a avut un comportamnt excelent și-a contat și cei 77 de primari PSD din Buzău fiecare și-a înțeles rolul și acest lucru s-a cunoscut”, a spus edilul.

Cum explică Toma „dezastrul” de la București

Constantin Toma a spus că au existat mai mulți factori care au dus la eșecul înregistrat de PSD la București: de la votul util dat de bucureșteni la scandalul care a marcat campania lui Băluță, după ce o investigație de presă a arătat că părinții lui au cumpărat opt apartamente într-o zi.

„Chiar nu am nicio explicație, probabil (...) acel vot util, pe căderea USR-ului, a fost cel care a dus până la urmă dezastrul pentru PSD din București. Distanța dintre Ciprian Ciucu și Daniel Băluță a fost de veo 16 procente ceea ce este enorm în această luptă.

Cred că Ciprian Ciucu a avut un mesaj și un comportament mai aproape de ceea ce își doresc bucureștenii pe rezultate până la urmă, în administrația publică, zic eu, Ciprian Ciucu a fost tot la fel de bun ca Daniel Băluță în ceea ce au făcut ca și primar de Sector și meritau amândoi, dar iată că Ciprian Ciucu s-a distanțat, a avut o campanie electorală mai bună”, a spus Toma.

Întrebat dacă a influențat votul și măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan, din care face parte și PSD, primarul a spus că „s-au adunat toate”.

„Dezastrul a fost chestia aia, chiar dacă banii au fost legali, acea achiziție de opt apartamente în aceeași zi de părinții domnului primar Băluță. Oamenii, cum să spun, e un șoc și e o chestie de bun simț, indiferent că e legal sau ilegal, Doamne ferește, această achiziție a creat foarte multe probleme pentru că a fost o adevărată furtună pe TikTok, cu vizualizări de sute de mii, fiecare în parte, eu cred că a contribuit foarte mult această dezvăluire.

La alegerile astea locale contează în primul rând persoana și mai puțin partidul. Credeți-mă, sunt și eu la al treilea mandat, oamenii până la urmă dacă aveam UDMR la Buzău mă vota și UDMR”, a mai spus Toma.

Candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei a obținut locul trei în urma scrutinului de duminică. Daniel Băluță a primit 20,34% din voturi.