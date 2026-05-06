Corneliu Bjola, profesor la Oxford, despre interviul lui Bolojan: „A fost dezlănțuit. Ăsta nu e un om care pleacă”

sursa foto: Corneliu Bjola

Profesorul Corneliu Bjola de la Universitatea Oxford susține că strategia PSD – pe care o numește „de decapitare”, adică înlăturarea liderului urmată de negocieri cu eșalonul doi-trei din PNL – a dat rezultatul opus: în loc să slăbească partidul, moțiunea l-a întărit pe Bolojan și a unit PNL în spatele său. „Ăsta nu e un om care pleacă. E un om care începe lupta”, spune Bjola, după ce a urmărit primul interviu al fostului premier de la căderea guvernului. Profesorul de la Oxford observă și că relația dintre Bolojan și președintele Nicușor Dan rămâne rece – „nici măcar nu l-a sunat” – și consideră că singura variantă de guvernare în acest moment este un cabinet minoritar PSD-UDMR, dar cu o instabilitate cronică.

Despre eșecul strategiei PSD

„S-a trezit PSD-ul cu o grupare mult mai unită și pornită foarte clar să meargă mai departe cu acțiunea politică. Când funcționează strategia de decapitare? Când liderul e slăbit, când există o poziție credibilă și când beneficiile oferite sunt importante. Acum au obținut un lider foarte întărit, care nu era întărit înainte de criză. Și PSD nu are nimic de oferit”, spune Corneliu Bjola.

Mesajul lui Bolojan

Bjola interpretează declarațiile din interviu drept un semnal că PNL nu revine la guvernare cu PSD în condițiile actuale.

„Ce încearcă să spună este: eu nu plec, eu voi lupta. Partidul e unit cu mine. Nu mai facem greșeala Ciucă-Ciolacu. Aveți grijă”, explică acesta.

Despre metafora cu „asociatul care fură”, Bjola notează că Bolojan a fost intenționat ambiguu. Nu a spus explicit cu cine nu mai poate colabora, dar a lăsat de înțeles că problema e la vârful PSD.

„A colaborat foarte bine cu niște miniștri PSD înainte. Dar suntem departe de un scenariu de reconciliere”, spune profesorul.

Despre Nicușor Dan

„Nici măcar nu l-a sunat. Și ieri, de exemplu, nici măcar nu i-a mulțumit pentru perioada de interimat ca prim-ministru. Bolojan e pe cont propriu. În seara asta a spus, practic: nu mă interesează nimic, eu voi lupta cu PNL în direcția asta”, adaugă Bjola.

Despre guvernul care va fi

Întrebat ce variantă de guvernare vede, Bjola spune că un guvern minoritar PSD-UDMR-minorități naționale este singura opțiune în acest moment, dar adaugă: „Mai este o instabilitate cronică.”

„Bolojan, cu partidul pe care îl conduce – dacă se menține unit în spatele său – nu va participa la o colaborare cu PSD până nu sunt îndeplinite condițiile. Semnalul pentru un guvern minoritar este deschis”, mai spune acesta.