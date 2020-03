Cozmin Gușă: România e o țară care bâjbâie, asemenea unei muște fără cap

”3. Imperialism in postcomunism

Ce-ar fi de spus in acest episod, dedicat analizarii modului in care “invinsii” Razboiului Rece, postcomunistii de azi, au fost administrati de catre “invingatori”, asa zisul bloc capitalist occidental? Pe scurt, ca au stat din primul moment sub o presiune interesata, de tip imperialist, care le-a vanat cu cinism resursele de orice fel, cu complicitatea unor lideri politici alesi democratic, convertiti rapid in scule utile ce-au exercitat puterea o lunga perioada doar implementand strategiile administrative functie de necesitatile “geopoliticii dezordinii = institutii financiare mondiale + corporatii multinationale”. Unele tari postcomuniste, dar mai bine fundamentate cultural, s-au trezit imediat dupa 2000 si-au incercat sa scape din stransoare, eventual grupandu-se conjunctural (Visegrad), altele, cum este si Romania, bajbaie inca penibil, asemeni “mustelor fara cap”.

Mai multi cititori au chestionat folosirea termenului de “imperialism”, care li s-a parut vetust, desprins parca din vechile manuale de “socialism stiintific”. Asa pare, dar nu e! Specialistii geopoliticii au operat si continua sa valorizeze acest termen, folosindu-l in mod curent, spre deosebire de analistii preferati de mass media, care se feresc sa descrie cu acuratete evenimentele geopolitice, desi multi le percep corect, dar in epoca POST ADEVAR, poti ramane usor fara slujba daca “te-apuca sa fii corect” … Ce-ar fi imperialismul printr-o definitie scurta, si cum s-ar manifesta? Cand un stat puternic actioneaza in scopul modificarii raporturilor de forte in campul relatiilor internationale, el realizeaza o actiune de tip imperialist, si am vazut destule asemenea actiuni, chiar CRIZA INDUSA pe care o traim se va dovedi la final ca e o asemenea actiune”, scrie Cozmin Gușă.

