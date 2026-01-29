Crin Antonescu: "Există o formă de agresiune împotriva oricui nu e gata să celebreze cultul salvatorului Bolojan"

Crin Antonescu a criticat și faptul că în jurul premierului Ilie Bolojan s-ar fi construit mitul “eroului salvator”. Foto: Hepta

Fostul președinte PNL Crin Antonescu a lansat, joi, noi critici la adresa lui Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, precizând că nici măcar premierul nu are cum să fie mulțumit de actuala guvernare. Întrebat despre cum evaluează actuala guvernare, Crin Antonescu a răspuns:

“În opinia mea, nu văd cine ar putea fi mulțumit de această guvernare așa cum merge ea până acum. Și asta începând cu titularii ei. Cred că nici prim-ministrul nu este mulțumit. După cum vedem aproape în fiecare zi, componentele politice ale coaliției își arată nemulțumirea. Unii se plâng că ceilalți nu îi lasă să facă reforme, ceilalți se plâng că nu se ține cont de ei, o bună parte ditre cetățeni sunt nemulțumiți pentru că, cel puțin deocamdată, povara ajustărilor fiscale sau a luptei împotriva marelui deficit s-a dus pe spinarea lor, iar din punctul de vedere al politicii externe...acolo putem spune că suntem pe un zero care nici măcar nu merită comentat”.

Crin Antonescu a criticat, totodată, faptul că USR a fost cooptat la guvernare: “În fiecare zi, cel puțin două dintre componentele acestei coaliții, PSD și USR, ne arată foarte limpede că ele pot fi greu împreună și eu îmi aduc aminte că ar fi putut să nu fie împreună. Aritmetica actualei majorități parlamentare sau posibile majorități parlamentare nu impuneau cu necesitate și exclusiv această formulă”.

Crin Antonescu a amintit că USR nu a făcut parte din guvern la scurt timp după alegerile parlamentare

“Nu știm cât va dura, dar constatăm cu oarecare neplăcere că noi nu discutăm despre ce a mai făcut sau nu a mai făcut Guvernul în ansamblul lui, ci despre lupta surdă între aceste elemente care compun un angrenaj care ar rebui să fie coerent”.

Fostul președinte PNL a criticat și faptul că în jurul premierului Ilie Bolojan s-ar fi construit mitul “eroului salvator”:

“În jurul domnului Bolojan s-a construit și se menține o intensă campanie de tipul eroului salvator. Pe mine nu mă deranjează deloc acest lucru. Mă deranjează că nu avem de-a face în realitate cu așa ceva. Ceea ce mă deranjează sunt accentele pe care au început să le capete o asemenea campanie: o formă de agresiune împotriva oricui nu este gata să celebreze cultul salvatorului Bolojan”, a spus Crin Antonescu.

El a mai precizat că acest lucru nu îi folosește lui Ilie Bolojan și este o formă de “a ne minții pe noi”.