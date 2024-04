Cristian Popescu Piedone, după ce și-a depus candidatura pentru Primăria București: ”Voi câștiga alegerile cu 42%”

Cristian Popescu Piedone, preşedintele executiv al PUSL, a dat declarații după ce și-a depus candidatura pentru Primăria Bucureşti la alegerile locale din 9 iunie 2024.

Întrebat dacă ar accepta să fie susținut de PSD, Cristian Popescu Piedone a răspuns:

”Odată ce astăzi eu am depus candidatura pe Partidul Puteri Umaniste Social Liberale... Am înțeles că liberalii nu (n.r. - nu l-ar susține), dar PSD mai poate să se gândească să susțină o victorie, nu pentru locale.

Eu am zis ca politicul să ia mâna de pe administrația locală, să ne lase pe noi, administratorii de fond, gospodarii, cum îi numim noi pe acești primari indiferent de coloratura politică. Și dacă vor o victorie în toamnă, PSD, ar fi înțelept să vină să mă susțină”, a spus Piedone.

”Astăzi am depus 52.000 de semnături. Necesarul pentru candidatura mea trebuia să fie 20.000. Vă dau un prognostic: eu am spus că depun semnături cam câte procente voi scoate. Nu am zis că voi scoate 52%.

Merg pe o marjă de eroare, pe minus, de maxim 10%, și vă spun că voi câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei cu 42% ca reprezentant al PUSL.

E adevărat că acest scor al meu nu se va regăsi și în scorul politic din cadrul Consiliului General, estimând eu, astăzi, în realitatea reală, nu în cea virtuală în care trăiesc diverși politicieni, că pe scor politic voi scoate între 12%-15% la nivelul Bucureștiului”, a declarat Cristian Popescu Piedone.