Cristoiu, scenariu-șoc: Cum vrea PNL să câștige alegerile

Ion Cristoiu spune că nu există nicio scăpare a legii pe care Guvernul să o speculeze în favoarea sa, astfel încât să trimită doar o informare Parlamentului asupra deciziei de prelungire a stării de alertă. Mai mult, jurnalistul susţine că Executivul nu trebuia să prelungească starea de alertă, ci să instituie o nouă stare de alertă.

„Nu e o scăpare a legii. Urmează să intre nu o prelungire, ci o altă stare de alertă care are alte restricţii. Juriştii Camerei Deputaţilor ar trebui să trimită informarea premierului Orban să se spele cu ea pe cap împreună cu Klaus Iohannis. Guvernul nu poate să dea decât o hotărâre de instituire a unei noi stări de alertă, nu există prelungire.

Dacă e prelungirea stării de alertă, Guvernul trebuie să păstreze exact condiţiile de protecţie din ultimele 30 de zile. Nu există nicăieri în lege termenul de informare a Parlamentului privind starea de alertă”, a subliniat publicistul.

Ion Cristoiu adaugă că PSD şi celelalte partide din Opoziţie ar fi trebuit să protesteze deoarece documentul trimis de premierul Orban Parlamentului nu are nicio valoare.

„Putem considera că Guvernul nu a trimis nimic la Parlament. Şi ăsta trebuia să fie comunicatul din partea dlui. Ciolacu. Legal, ce a trimis dl. Ludovic Orban la Parlament nu are valoare. A răspunde acestui document înseamnă să-ţi baţi joc de lege şi de Constituţie.

PSD, alte partide şi chiar USR ar fi trebuit să dea un comunicat de protest în care arăta că starea de alertă este ilegală pentru că nu are aprobarea Parlamentului. Guvernul îşi asuma astfel tot tărăboiul, toate consecinţele unei stări de alertă neaprobate de Parlament”, a punctat jurnalistul.

În opinia sa, existenţa corespondenţei Parlament-Guvern demonstrează că între PNL şi PSD există o înţelegere de tip cooperativă, ca în fotbal, în care o echipă se înţelege cu alta să câştige pe rând cupa şi campionatul.

„Îmi este tot mai limpede că avem de-a face cu o cooperativă, ca în fotbal, cu meciuri aranjate. Într-un an câştiga o echipă, într-un alt an, altă echipă. Avem de-a face cu o cooperativă la nivelul clasei politice care are drept scop ca PNL să câştige alegerile şi să guverneze cu USR. PSD a decis demult, de la venirea dlui Ciolacu interimar, să intre în opoziţie, dar nu cu 10%, ci cu un procentaj destul de consistent.

La alegerile locale, PSD nu îşi propune să câştige ca în 2016, ci să păstreze, dar şi să mai dea unele judeţe PNL. Tot ce s-a întâmplat şi se va întâmpla până la alegeri e o mimare din partea PSD a bătăliei politice în cadrul cooperativei. Cooperativa îşi propune ca la alegerile locale şi parlamentare să declare Dreapta câştigătoare a cupei şi campionatului. Coaliţia de Dreapta va fi alcătuită din PNL, USR, PMP şi dacă nu va fi majoritate, SRI mai poate face 5 partide, repede, ca pe tăiţei”, a subliniat jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că în urma înţelegerii, PSD scapă şi nu trebuie să se mai justifice în faţa propriului electorat de ce a votat starea de alertă, deşi anunţase că nu, iar PNL îşi va vedea în continuare afaceri.

„Pare o înţelegere PSD-PNL, nu ştiu dacă scrisă, tacită, pe şest sau din priviri. PSD scapă pentru că trebuia să nu voteze stare de alertă, aşa cum îi cere electoratul. Domnul Ciolacu nu ar fi îndrăznit nici în vis să nu voteze starea de alertă. PNL pune stare de alertă şi face afaceri. E clar că acest mişmaş are loc în cadrul înţelegerii din cooperativă ca anul acesta cupa şi campionatul să fie câştigate de Dreapta”, a mai spus jurnalistul.