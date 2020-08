Cristoiu, previziune sumbră pentru Nicuşor Dan

„Graţie emisiunii realizate de Cătălina Porumbel la Antena 3 am putut vedea, duminică, 17 august 2020, secvenţe de la lansările a trei candidaţi la primăria Capitalei: a Gabrielei Firea, a lui Traian Băsescu şi a lui Nicuşor Dan. Pe parcursul intervenţiilor mele în emisiune, prin Skype, fireşte, am făcut cîteva scurte observaţii despre cele trei lansări, căutînd să mă poziţionez, cum am procedat în ultimele decenii cînd au debutat bătăliile electorale, ca un cronicar al celor petrecute de cîmpul pe luptă, evitînd din răsputeri păcatul de a chibiţări electoral. La ultimul scrutin am votat pe Nicuşor Dan şi nu pe Gabriela Firea. Am realizat mai multe interviuri cu Nicuşor Dan. Asta era înainte ca el să devină candidat al PNL. E de datoria mea să mă despart de el acum c-a început campania electorală. Din cîteva motive:

Cristoiu: Nicușor Dan nu mai e independent, e candidatul PNL

Nicuşor Dan nu mai e faimosul independent de partidele politice, luptătorul neînfricat în numele societăţii civile împotriva exploatării nemiloase a Bucureştiului de şmecherii care roiesc prin budoarele puterii de toate culorile. Acum e candidatul PNL. Al unui partid împotriva căruia s-a ridicat Salvatorul Bucureştiului, Nicuşor Dan, pentru că, la fel ca PSD, PNL e un partid vechi, atins de cancerul clientelei politice, al afacerilor grase pe post de proiect de ţară. Desigur, Nicuşor Dan se vrea independent, susţinut doar de PNL. Asta să i-o spună lui Mutu. Nicuşor Dan nu e independent. Dacă ar fi fost sprijinit de USR, aş fi zis Treacă de la mine. USR nu s-a dedulcit încă la năravurile partidelor vechi din postdecembrism. Nu cultivă clientela politică, nu promovează oameni după criteriul bătutului semnificativ cu palma peste buzunar, semn că acolo aşteaptă bacşişul pentru afacerea pe seama statului.

Dacă ar fi rămas susţinut doar de USR, Nicuşor Dan ar fi meritat sprijinul presei independente. Nicuşor Dan, deşi pretins independent, e însă candidatul PNL. Chiar dacă n-a ajuns încă să sară cu gura în sprijinul PNL, Nicuşor Dan a tăcut şi tace în faţa unei prestaţii PNL de partid îmbătrînit în relele postdecembriste. La lansarea de duminică, Nicuşor Dan a fost flancat, pentru a se vedea cine-i sînt tutorii, de Ludovic Orban şi Dan Barna. Prin asta, Nicuşor Dan s-a conturat şi mai puternic în ipostaza de candidat al PNL.

Şi prin asta, de complice tăcut al jafului la care se dedă PNL în numele luptei împotriva Coronavirus, al neghiobiilor comise de Marcel Vela, al semidoctismului funciar al Monicăi Anisie. Nicuşor Dan e doctor în Matematică la Paris. Cum poate sta fără să-şi astupe urechile ca să n-o audă pe analfabeta de la Educaţie Naţională zicînd Pepsiglas? Cum a putut să tacă la decizia distinsei de a-l da afară pe marele Nicolae Zamfir de la Laserul de la Măgurele pentru că poate pune la dispoziţia clientelei PNL contracte babane cu statul?

Ştiu, fanii lui Nicuşor Dan îmi vor răspunde că asta e politica în postdecembrism şi în istorie. Că pentru a elibera Bucureştiul de Ciuma Roşie e musai să mănînci rahat cu linguriţa de argint, invocînd zicala despre frăţia cu Dracul pînă treci puntea. O fi aşa. Eu însă nu pot să nu remarc prăpastia dintre Nicuşor Dan, candidatul PNL de azi, şi Nicuşor Dan, luptătorul dispus la orice sacrificiu pentru Salvarea Bucureştiului.

Cristoiu: Campania lui Nicuşor Dan e cea mai scumpă din Bucureşti

Campania lui Nicuşor Dan e cea mai scumpă din Bucureşti. Intrînd într-o zi în clădirea unde activează Mediafax, am dat cu privirea, la intersecţie, de un panou cît casa, de pe care se uita la mine un portret gigantic. Nu, nu era portretul lui Liviu Dragnea. Era portretul lui Nicuşor Dan. Al celui care pînă mai ieri întruchipa un altfel de a face politică şi prin asta un altfel de a face campanie electorală. Panouri cu Nicuşor Dan sînt peste tot în Bucureşti. A fost ideea PNL, partid care s-a infectat de la PSD cu grandomania ciocoiască.

Candidatului i s-a pus la dispoziţie o echipă de consilieri care costă o avere. Aşa e în campanie. Aşa e în în politică. În politica veche, împotriva căreia luptase Nicuşor Dan. De unde sînt aceşti bani, mulţi bani, vîrîţi în campania lui Nicuşor Dan, cea mai costisitoare din Bucureşti? Sînt banii proveniţi din jaful sîngeros comis de Guvernul PNL în numele luptei împotriva Pandemiei. La temelia fiecărui panou cu Nicuşor Dan stă unul din bacşişurile primite de Guvernul Ludovic Orban pentru contractele suspecte cu afaceriştii din clientela PNL. Cum să sprijin eu, ziarist independent, un candidat care nu se întreabă de unde vin atîţia bani pentru ca el să ajungă primar de Bucureşti? Şi nu un candidat aparţinînd bordelului politic nonstop care e la noi politica tradiţională postdecembristă, ci societăţii civile autentice, ridicate la luptă în numele omului simplu?

Cristoiu: V-aţi prins de şmecherie? Articol plătit în regim de publicitate babană de la casieria partidului

Am băgat de seamă, nu fără uimire, că Nicuşor Dan a devenit îndrăgitul a tot mai multe site-uri. În timp ce toţi ceilalţi pretendenţi la primăria Capitalei sînt umpluţi de cerneală pe post de rahat zilnic şi sistematic, Nicuşor Dan e ridicat în slăvi. Tot zilnic şi tot sistematic. Nici o observaţie critică despre campania dusă de candidatul PNL, nici o strîmbătură din nas faţă de vreo apariţie publică a lui Nicuşor Dan. Nici măcar ceva în genul Aveţi o scamă pe costum, domnule candidat!

Despre lansarea unui candidat presa independentă trebuie să scrie neutru, în stil de cronicar al Clipei, sub semnul adevărului că ziariştii au îmbătrînit cu 30 de ani în observarea şi comentarea bătăliilor electorale, toate vecine cu vodevilul şi cu scheciul de casă de cultură a sindicatelor. Ce scrie presa despre lansarea de duminică a lui Nicuşor Dan? Articole lovite de delirul encomiasticului, precum acesta, apărut pe mai multe site-uri ce se pretind a fi ale presei independente:

Nicuşor Dan şi-a depus candidatura pentru Primăria Generală: 'Este campania bucureştenilor care vor ca administraţia să lucreze pentru ei'.

Am vrut să văd cine semnează o asemenea plăcintă poale-n brîu? Surpriză! Reportajul n-are autor. Pe toate site-urile care-l reproduc în stilul copy-paste, scrie la autor Redacţia, de parcă întreaga redacţie, cu managerul de dezinfectant în frunte, a lucrat la el, într-un efort de operă a întregului popor. Deasupra scrie însă Recomandat de PNL. V-aţi prins de şmecherie? E vorba de un text publicitar, întocmit de scribălăii de partid şi plătit în regim de publicitate babană de la casieria partidului. De ce nu e aşezat deasupra semnul Publicitate, aşa cum cer nu numai deontologia, dar şi legea?

Pentru că semnul Publicitate ar situa articolul în afara presei, aşa cum portretul de pe panoul publicitar aşează poza în afara artei. Şi pentru că un text prezentat drept ceea ce este, o publicitate de partid, e ocolit de cititori, s-a apelat la şmecheria greţoasă a semnului Recomandat de PNL sau, cum am văzut la alte site- uri, Sprijinit de PNL. E ceva asemănător prostituţiei sub forma însoţitoarelor, care se vrea altceva decît prostituţia pur si simplu, de pe Şoseaua de centură.

Cine plăteşte pentru această publicitate? Cine plăteşte pentru panourile cît casa? Cine plăteşte echipa de consultanţi? Desigur, candidatul nu se întreabă, pentru că el se ocupă cu spiritualul care e electoralul, nu cu materialul, care sînt paralele. Dacă s-ar întreba, Nicuşor Dan ar descoperi că banii sînt ai celor care investesc în el ca viitor primar şi prin asta ca viitor semnatar de contracte ale primăriei. Aşa cum a făcut marele scriitor Mario Vargas Llosa, care a candidat în 1990 la preşedinţia Peru şi care şi-a dat seama într-o zi că banii pentru campania sa veneau de la cei care pregăteau deja nota de plată pentru contribuţia lor financiară la victoria candidatului. De la oamenii de afaceri care astfel investeau în viitorul preşedinte al Peru şi evident în viitorul semnatar de contracte în numele statului.

Nu-i exclus ca Nicuşor Dan să ajungă primar al Bucureştiului.

Cel care a va ocupa fotoliul de primar nu va fi însă Nicuşor Dan de la Salvaţi Bucureştiul.

Va fi Nicuşor Dan al celor care-i finanţează campania.

Şi cei care îi finanţează campania n-o fac de dragul luptătorului pentru Salvarea Bucureştiului. O fac de dragul buzunarelor lor pregătite să primească înapoi banii investiţi acum în candidatul Nicuşor Dan. Ştie Nicuşor Dan că încă din seara victoriei, cînd va ieşi din transmisiile în direct, în care a vorbit de salvarea Bucureştiului, îl vor aştepta afară finanţatorii de azi? Cu notele de plată pregătite încă din timpul campaniei", a scris Ion Cristoiu, pe cristoiublog.ro.

P.S. Fanii lui Nicuşor Dan mi-ar putea spune că aşa au făcut şi fac toţi candidaţii partidelor postdecembriste mai acătării. Că de ce îl avertizez pe Nicuşor Dan despre nota de plată şi nu pe Gabriela Firea.

Le răspund:

Pentru că Gabriela Firea n-a pretins niciodată că întruchipează prin tot ce face un altfel de politică în postdecembrism.”