CSAT se întrunește azi. Pe gendă sunt Strategia Naţională de Apărare şi prevenirea traficului de droguri

1 minut de citit Publicat la 07:39 24 Noi 2025 Modificat la 07:56 24 Noi 2025

Administrația Prezidențială a transmis în 12 noiembrie care va fi noua Strategie Națională de Apărare în perioada 2025-2030

Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se reuneşte luni în şedinţă, la Palatul Cotroceni, pe agendă aflându-se Strategia Naţională de Apărare a Ţării, precum şi prevenirea traficului şi consumului de droguri.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, pe ordinea de zi a şedinţei sunt incluse subiecte referitoare la Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025 - 2030, Analiza Strategică a Apărării şi Raportul privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute la nivel naţional, în primele şapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri, risc la adresa siguranţei naţionale în România.

Totodată, este pusă în discuţie şi evaluarea privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României prognozate pentru anul 2026, Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor "CMX-25".

În cadrul şedinţei CSAT vor fi analizate şi alte subiecte de actualitate din domeniul securităţii naţionale, arată Administraţia Prezidenţială.

Pe 21 noiembrie, preşedintele Nicuşor Dan anunţa că pe ordinea de zi a CSAT sunt câteva subiecte care au un specific strict militar.

"Luni, la ora 12:00, va avea loc o şedinţă CSAT cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Naţională de Apărare, un alt subiect e propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană. Sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare. O şedinţă CSAT normală", a declarat şeful statului.

Administrația Prezidențială a publicat, în 12 noiembrie, Strategia Națională de Apărare a Țării pe perioada mandatului președintelui Nicușor Dan (2025-2030). În document sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani.

Amenințarea Rusiei – manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul – este văzută ca unul dintre principalele riscuri externe cu care se confruntă țara noastră. Pe plan intern, administrația prezidențială evidențiază corupția și disfuncționalitățile statului ca principale vulnerabilități.