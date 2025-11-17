Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pentru data de 24 noiembrie. Pe agendă se află Strategia Națională de Apărare

17 Noi 2025

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale / FOTO: Hepta

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru luni, 24 noiembrie, ora 12.00, la Palatul Cotroceni.

Printre subiectele de pe agendă se numără Strategia Națională de Apărare și evaluarea riscurilor pentru România în anul următor. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.

Subiectele incluse pe ordinea de zi:

Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Evaluare privind riscuri, ameninţări şi vulnerabilităţi la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exerciţiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

De asemenea, în urmă cu câteva zile, în data de 12 noiembrie, Administrația Prezidențială a publicat Strategia Națională de Apărare a Țării pe perioada mandatului președintelui Nicușor Dan (2025-2030).

În document sunt detaliate obiectivele președinției în domeniul apărării, dar și principalele direcții de acțiune care vor fi urmărite de-a lungul următorilor cinci ani.

Amenințarea Rusiei – manifestată prin războiul împotriva Ucrainei, atacurile hibrid și spionajul – este văzută ca unul dintre principalele riscuri externe cu care se confruntă țara noastră. Pe plan intern, administrația prezidențială evidențiază corupția și disfuncționalitățile statului ca principale vulnerabilități.

Documentul poate fi consultat AICI.

Amenințările identificate în noua strategie de apărare națională

Acțiunile ostile ale Rusiei, inclusiv războiul pe care-l poartă împotriva Ucrainei, reprezintă principala amenințare externă pentru România, conform strategiei naționale de apărare.

Concomitent, președinția vede și în radicalizarea, la nivel european, a discursului public și ideologiilor politice un factor de risc, acesta putând fi folosit de Rusia în scopuri ostile.

„Demersurile unor actori (non)statali care afectează și subminează statul de drept și ordinea constituțională, precum și planurile și acțiunile care au ca scop suprimarea sau știrbirea suveranității, unității, independenței sau indivizibilității statului român constituie de asemenea amenințări”, se arată în document.

Pe plan intern, președinția prezintă o serie de riscuri și vulnerabilități ale statului român pe care dorește să le amelioreze de-a lungul celor cinci ani. Printre ele se numără migrația ilegală, capacitatea redusă a administrației publice, corupția, politicile fiscale inadecvate, precaritatea educației, declinul demografic dar și trenarea digitalizării și disfuncții n domenii cheie precum sănătatea. Administrația Prezidențială prezintă ca importantă vulnerabilitate și perturbarea funcționării statului de drept și nivelul scăzut al gândirii critice în România.

Obiective și direcții de acțiune

Președinția României vede mai multe capitole de obiective pentru noua strategie națională de apărare:

Apărarea, ordinea publică și securitatea națională

Mediul cetățenesc și coeziunea socială

Administrația

Lupta împotriva corupției

Economia

Politica externă

În ce privește lupta anti-corupție, strategia evidențiază abordarea președintelui Nicușor Dan, conform căreia ar trebui să existe o coordonare concretă între diverse organizații statale, inclusiv serviciile de informații.