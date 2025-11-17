Nicușor Dan va da în judecată AEP pentru banii din campania la prezidențiale. "Probabil va dura doi ani"

2 minute de citit Publicat la 08:57 17 Noi 2025 Modificat la 08:57 17 Noi 2025

Nicușor Dan a precizat că în cele două tururi a cheltuit 62 de milioane de lei. FOTO: Hepta

Nicușor Dan a făcut duminică sara noi precizări cu privire la decizia Autorității Electorale Permanente (AEP) de a nu-i rambursa o parte din donațiile din timpul campaniei prezidențiale. Șeful statului a spus că au existat decizii similare și în alte campanii electorale și că a contestat în instanță hotărârile respective, așa cum va face și în acest caz.

“Tot timpul se întâmplă așa. Nu e prima campanie pe care am dus-o și de fiecare dată am avut anumite sume care nu au fost recunoscute de Autoritatea Electorală. În special lor nu le plac... nu prea înțeleg fenomenul aceasta cu donațiile online”, a precizat Nicușor Dan, într-un interviu pentru România TV, citat de Agerpres.

Nicușor Dan a anunțat că va contesta în Instanță decizia AEP

El a precizat că în cele două tururi a cheltuit 62 de milioane de lei, din care AEP a rambursat 60 din 61 milioane de lei.

“Deci e vorba doar de un milion diferență, pe care... ne vom duce în instanță și probabil că va dura doi ani”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a mai spus că în toate campaniile trecute a avut astfel de litigii, pe care le-a câștigat.

“Și când am candidat la Primărie, și când am candidat la Primărie, acum cinci ani, la fel s-a întâmplat. (...) Și în 2016 când fondasem USR, tot așa s-a întâmplat. Ne-am dus în instanță și ne-am judecat”, a explicat președintele.

Amintim că pe 12 noiembrie, Nicușor Dan a anunțat, cu ocazia prezentării noii strategii de apărare, că va contesta în instanță decizia Autorității Electorale Permanente de a nu-i restitui un milion de lei cheltuiți în campania electorală.

El a adăugat că a cheltuit în cele două tururi ale campaniei electorale pentru prezidențiale 61 de milioane de lei, iar AEP i-a restituit doar 60 de milioane de lei.

Ce va face Nicușor Dan cu banii proveniți din donații

AEP a restituit săptămâna trecută 228 milioane de lei, sume care provin din finanțări private, candidaților la alegerile prezidențiale din primăvara lui 2025 care au depășit pragul de 3% din voturi, așa cum prevede legislația electorală.

Conform legii, se rambursează atât împrumuturile, cât și donațiile. Împrumuturi sunt obligatorii de restituit, după ce sumele sunt virate de către AEP. Donațiile rămân însă la candidați și doar aceștia sunt cei care decid ce se întâmplă cu banii.

În ceea ce privește banii proveniți din donații, președintele a spus că va dona suma restituită de AEP.

„E mult mai emoţional să dai bani pe social. Eu cred că nu se dau suficienţi bani pentru zona civică, oamenii care se ducă să pună întrebări la autorităţi, să dea autorităţile în judecată, să constrângă autorităţile să respecte legea. Eu cred că acolo trebuie daţi banii. N-aş vrea să aleg eu o astfel de cauză, ci să facem un fel de concurs”, a spus Nicușor Dan.