Nicușor Dan prezintă noua strategie de apărare a țării. SRI va fi implicat în lupta anticorupție

Publicat acum 4 minute

Nicușor Dan: Strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că, în mod esențial, este diferit. Și care este contextul geopolitic diferit față de perioadele anterioare? În primul rând, faptul că ordinea internațională este pusă în discuție. Războiul din Ucraina este un exemplu. Vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume. Vedem cumva o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Acesta este partea militară a contextului sau strict geopolitică a contextului.

Vedem apoi o evoluție tehnologică cu o creștere exponențială și atunci inclusiv inteligența artificială și deci nu mai suntem înntr-un context în care cumva puterea militară și capacitatea de apărare sunt proporționale cu economia și cu investițiile în apărare. Deci cine nu reușește să facă saltul tehnologic pe care alții îl fac, va fi penalizat mult mai mult decât s-a întâmplat până acum.

O noutate este, bineînțeles, schimbarea raporturilor economice, vedem protecționism economic, vedem o luptă pe resurse critice și o limitare a accesului la resurse critice. Vedem o creștere a acțiunilor de sabotaj și de perturbare a infrastructurii critice mai mult decât în anii precedenți. Vedem o radicalizare și o creștere a tendințelor antidemocratice întreținute inclusiv de actori statali.