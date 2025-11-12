Nicușor Dan prezintă noua strategie de apărare a țării. SRI va fi implicat în lupta anticorupție

„Cine nu reușește să facă saltul tehnologic, va fi penalizat mult mai mult decât s-a întâmplat până acum”Publicat acum 4 minute
Nicușor Dan: Strategia diferă de cele care au fost până acum prin faptul că, în mod esențial, este diferit. Și care este contextul geopolitic diferit față de perioadele anterioare? În primul rând, faptul că ordinea internațională este pusă în discuție. Războiul din Ucraina este un exemplu. Vedem o creștere a tensiunilor militare peste tot în lume. Vedem cumva o tendință de grupare a statelor guvernate autoritar și vedem o diminuare a capacității organismelor internaționale de a păstra ordinea internațională bazată pe reguli. Acesta este partea militară a contextului sau strict geopolitică a contextului.
Vedem apoi o evoluție tehnologică cu o creștere exponențială și atunci inclusiv inteligența artificială și deci nu mai suntem înntr-un context în care cumva puterea militară și capacitatea de apărare sunt proporționale cu economia și cu investițiile în apărare. Deci cine nu reușește să facă saltul tehnologic pe care alții îl fac, va fi penalizat mult mai mult decât s-a întâmplat până acum.
O noutate este, bineînțeles, schimbarea raporturilor economice, vedem protecționism economic, vedem o luptă pe resurse critice și o limitare a accesului la resurse critice. Vedem o creștere a acțiunilor de sabotaj și de perturbare a infrastructurii critice mai mult decât în anii precedenți. Vedem o radicalizare și o creștere a tendințelor antidemocratice întreținute inclusiv de actori statali.
Nicușor Dan: Nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanulPublicat acum 7 minute
Nicușor Dan: O să vă prezint cele mai importante elemente ale strategiei naționale de apărare. În primul rând, un element important este că prezentăm această strategie din perspectiva cetățeanului. Adică nu vrem să apărăm statul, ci vrem să apărăm cetățeanul care trăiește, locuiește în acest stat. Și aici, din nou, întrebarea care se pune este câtă încredere are cetățeanul în acest instrument, statul, și care este disponibilitatea lui eventuală de a-l apăra? Și aici bineînțeles că nu știu dacă răspunsul este cel mai fericit și tocmai asta este rostul nostru și parte din această strategie despre a corecta decalajul între un avans al societății pe care l-am făcut pe multe planuri, inclusiv economic, și o rămânere în urmă administrației publice față de așteptările acestei societăți care s-a maturizat în multe aspecte.
Conceptul central este cel de independență solidară, adică pe de-o parte acțiunile statului român, ale administrației să fie în sensul apărării și confirmării unei identități, unui mod de a fi în lume și, în acest sens, în relațiile sale externe să apere interesele României în mod expers și să păstreze angajamentele și toate parteneriatele internaționale pe care România le are.
Nicușor Dan prezintă strategia națională de apărarePublicat acum 1 ora si 0 minute
Președintele Nicușor Dan prezintă, miercuri, de la ora 12.00, noua strategie de apărare a României, documentul care stabilește viziunea și prioritățile pentru securitatea națională a unui mandat de șef de stat.
Conferința de presă vine cu patru ore înainte ca Nicușor Dan să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu liderii din coaliția de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților pentru a discuta despre proiectul de lege privind pensiile magistraților.
Ce va cuprinde strategia de apărare națională
Luna trecută, Președintele a anunțat că vor exista „două schimbări majore” în strategia națională de apărare a țării: războiul hibrid desfășurat de Federația Rusă și corupția. Nicușor Dan a spus atunci că este nevoie de „atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se „preocupe” de acest fenomen.
Șeful statului a anunțat că acest document foarte important pentru România va fi adoptat până în 26 noiembrie, când se împlinesc cele șase luni de la învestirea sa ca președinte al României.
Care sunt pașii următori
Următorul pas este ca președintele să convoace CSAT care va analiza și aviza documentul. Consiliul Suprem de Apărare a Țării e condus de președinte și din el fac parte premierul, ministrul Apărării, ministrul de Interne, ministrul de Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor, directorul SRI, directorul SIE, şeful Statului Major al Apărării, consilierul prezidențial pentru securitate naţională și secretarul CSAT.
După ce trece de CSAT, documentul va fi făcut public. Potrivit Administrației prezidențiale, el va sta 10 zile în dezbatere publică.
Ultimul pas este prezentarea în ședință publică a celor două camere reunite ale Parlamentului unde se va da votul pentru adoptarea documentului.