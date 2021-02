Cu se se ocupă acum fostul premier Viorica Dăncilă: "Nu sunt şomeră, cu toate că unii şi-ar fi dorit acest lucru"

"Am avut o perioadă în care am stat acasă cu familia, în Bucureşti, am acordat şi acord consultanţă mai multor firme private. Nu sunt şomeră, cu toate că unii şi-ar fi dorit acest lucru. Sunt membru de partid, nu am mai activat într-o organizaţie.

Am rămas membru de partid pentru că voi rămâne social democrată. Nu activez în nicio organizaţie pentru că ceea ce s-a întîmplat după alegerile prezidenţiale m-a dezamăgit foarte mult şi m-a făcut să stau pe margine, nu pentru că mi-aş fi dorit eu acest lucru, ci impus de actuala conducere (a PSD)", a declarat Viorica Dăncilă, pentru Aleph News.

Fostul premier a făcut câteva comentarii și despre actuala conducere a PSD, respectiv Marcel Ciolacu și Paul Stănescu.

"M-am gândit la schimbări în cadrul PSD. Să ştiţi că nu este totul la voia întâmplării. Tot ceea ce am spus sper că va conduce la reacţia oamenilor din teritoriu, oameni pentru care alţii au hotărât fără să-i întrebe, vor conduce la o schimbare de atitudine în PSD şi o schimbare a conducerii PSD, pe care o consider o conducere foarte slabă, o conducere care nu ştie să facă opoziţie sau nu vrea să facă opoziţie, o conducere care s-a bazat ascensiunea în aceste funcţii, mă refer la Marcel Ciolacu şi la Paul Stănescu, pe trădare şi pe a da jos propriul guvern.

L-au acuzat foarte mult pe Liviu Dragnea. Că a dat jos două guverne, este adevărat, nu trebuia făcut acest lucru, dar Liviu Dragnea a ieşit public şi a spus că Guvernul Grindeanu trebuie să pice, Guvernul Tudose trebuie să pice.

Acum, Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu au făcut acest lucru, dar nu au avut curajul să iasă în faţă şi să spună aceste lucruri şi au lucrat aşa cum ştiu ei mai bine, cu multă laşitate, dar cu foarte multă implicare pentru a obţine aceste funcţii.

Eu sper ca în PSD să nu mai avem yesmani, care sunt de acord întotdeauna cu ceea ce spune şeful şi ca fiecare organizaţie să-şi impună punctul de vedere pentru că anumite decizii schimbă traiectoria unui partid şi, de ce nu, traiectoria unei ţări”, a spus Viorica Dăncilă.

În plus, Viorica Dăncilă a lasant recent o carte autobiografică în care sunt descrise, printre altele, tensiunile din relația cu Liviu Dragnea, dar și conflictele pe care le-a avut cu Marcel Ciolacu și actuala conducere a Partidului Social Democrat. Volumul intitulat „Viorica Dăncilă - partea ei de adevăr” urmează să fie publicat zilele următoare.

Dragnea i-a cerut la Scroviștea să dea amnistia și grațierea

Viorica Dăncilă vorbește despre relația cu Liviu Dragnea și despre momentul în care fostul președinte al PSD i-a cerut să dea amnistia și grațierea.

"Îmi amintesc că eram la Scroviștea cu soțul meu, când au venit Paul Stănescu și Liviu Dragnea. Mi-au cerut amnistia și grațierea, care urma să fie introdusă de către un secretar de stat, fără a trece prin toate serviciile pentru avizare", descrie Viorica Dăncilă momentul în care Liviu Drangea i-a cerut să îl salveze de la închisoare, potrivit Digi24.

Fostul premier susține că deși a fost acuzată în partid că nu a dat amnistia și grațierea, niciun ministru nu i-a pus documentul cheie pe masa Guvernului.

"Eu nu am dat, în calitate de prim-ministru, ordonanțe pe justiție. Eu am crezut că justiția nu trebuie să depindă de politic și asta am spus-o de prima dată. Mulți m-au acuzat că nu am dat amnistia și grațierea. Au spus că am trădat. Însă, nu a fost niciun ministru care să-mi pună un act juridic de genul acesta în ședința de guvern", mai spune Dăncilă.

Despre relația cu Liviu Dragnea, fostul premier spune că acesta avea un „deficit de încredere” și că ea a fost înconjurată de „informatori”.

"Probabil Liviu Dragnea voia să fie bine informat. Înaintea mea au fost dați jos doi premieri și gândește-te că pleca cu un deficit de încredere, iar din partea informatorilor nu cred că a fost numai exces de zel, cred că voiau să arate cât de importanți și utili sunt în fața șefului (...) A fost foarte greu pentru mine că eram urmărită. Liviu Dragnea avea oameni în jurul meu care îl informau tot ceea ce se întâmpla în guvern", dezvăluie Viorica Dăncilă.

"Ciolacu a venit la mine acasă și a jucat un teatru prost. I-am făcut un ceai"

Primul premier femeie din România vorbește și despre relația pe care a avut-o cu membri din actuala conducere a Partidului Social Democrat. Dăncilă spune că a fost amenințată de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, care i-a spus că o va distruge, după ce a refuzat să demisioneze.

"Eram la Parlament, la Grupul PSD din Camera Deputaților, în birou, când a venit o delegație formată din Marcel Ciolacu, Paul Stănescu, Claudiu Manda, Dragoș Benea și Marian Oprișan, care mi-au spus că ar fi foarte bine să-mi dau demisia din funcția de președinte și să conducă ei partidul, ca o structură interimară, până la alegerile prezidențiale (...) Stănescu mi-a spus că nu trebuia să intru eu în turul doi al alegerilor, ci Dan Barna. Paul Stănescu mi-a spus: ai vrut să candidezi, n-ai vrut să lași pe alții să preia conducerea partidului, te voi distruge!", susține Dăncilă.

În carte autobiografică a fostului premier este descris și momentul în care, după alegerile prezidențiale, acasă la Viorica Dăncilă a venit Marcel Ciolacu pentru a o convinge să demisioneze de la șefia PSD, urmând să primească în schimb un loc de parlamentar.

"M-a sunat și Ciolacu și mi-a spus că trebuie să vorbim. A venit la mine acasă, unde a jucat o piesă de teatru foarte proastă. S-a așezat pe canapea și mi-a spus cu lacrimi în ochi că îi pare foarte rău de tot ceea ce s-a întâmplat. I-am făcut și un ceai de fructe, pentru că părea foarte afectat", își anintește Viorica Dăncilă scena.

"Regret ce s-a întâmplat pe 10 august"

Fostul premier vorbește și despre momentul 10 august, despre care spune că regretă că a plecat în concediu în timpul protestelor din Piața Victoriei unde oamenii au fost gazați și bătuți de jandarmi.

"Regret ce s-a întâmplat pe 10 august și sunt alături de toți cei care au suferit. Regret că nu am fost la guvern în seara aceea. Poate că, dacă eram la Palatul Victoria, alta ar fi fost situația. Nu am putut anticipa ce avea să se întâmple".

Într-un mesaj publicat luni pe Facebook, Viorica Dăncilă spune că a amânat lansarea cărții după alegerile parlamentare ca să nu afecteze rezultatul partidului, dar "sunt lucruri care trebuie spuse".

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, că nu se teme de dezvăluirile anunțate de Viorica Dăncilă în cartea pe care a scris-o împreună cu jurnalista Marga Nițu. El a subliniat că nu a făcut nimic de care să îi fie rușine și îşi asumă trecutul Partidului Social Democrat.

"Îi urez succes, mă tem pentru români de ce se întâmplă la guvernare Dezvăluri la ce? Întotdeauna au fost cărți, dezvăluiri, eu nu am făcut nimic de care să-mi fie rușine și îmi asum trecutul Partidului Social Democrat. Nu am mai vorbit cu doamna Dăncilă, dar presupun că putem avea o discuție", a spus Marcel Ciolacu, la TVR.

