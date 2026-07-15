Cum a fost regizată vizita lui Călin Georgescu la Izbiceni. Primar: "Au fost aduși cu autocarele AUR. Și-au luat legumele și au plecat”

După vizita lui Georgescu, așa-zișii comercianți au strâns legumele și ar fi plecat. FOTO: Captură video

Vizita lui Călin Georgescu la un târg de legume din comuna Izbiceni, județul Olt, devenită virală pe rețelele sociale, ar fi fost atent regizată, susține primarul USR al localității, Fănel Bădici, într-o intervenție pentru Antena 3 CNN.

În imaginile publicate de Călin Georgescu, acesta este întâmpinat cu flori și aplauze de producători și meșteșugari locali. Primarul comunei susține însă că scenele nu au nicio legătură cu realitatea.

Potrivit acestuia, cei mai mulți dintre participanți ar fi fost aduși cu autocarele AUR din alte județe, iar pentru vizită ar fi fost amenajată o piață improvizată.

Primarul USR afirmă că adevărata piață de legume din Izbiceni se află în altă zonă a comunei, iar producătorii vând, în mod obișnuit, marfa angro, nu în modul prezentat în imaginile care apar pe rețelele sociale.

"Ce s-a întâmplat acolo este ceva ce ar trebui să ne pună pe toți pe gânduri. Faptul că un astfel de eveniment de amploare este regizat și, mai ales, felul în care este regizat cred că ar trebui să ne dea tuturor de gândit. Regizat înseamnă cu oameni veniți din altă parte.

Din clipurile care se văd pe internet, pentru că toată vizita a fost filmată, se văd doar câțiva localnici, și aceia sunt pe alocuri. Faptul că și-au adus legume noi, sâmbătă și duminică... Noi avem în altă parte piața de legume, iar piața de legume nu arată deloc așa cum ați văzut dumneavoastră", a relatat primarul USR.

Evenimentul ar fi fost regizat

El a precizat că s-a organizat special piața, că au fost aduși comercianți din adevărata piață a localității.

"Comercianții au întins frumos roșiile, etalate. În realitate, pentru că se vinde angro, nu o să vedeți niciodată roșiile puse, șterse frumos și aranjate. Nu există prețuri. Ele sunt în baxuri și se vând angro. Prețurile sunt negociate. Ce ați văzut acolo e o regie".

După vizita lui Georgescu, așa-zișii comercianți au strâns legumele și ar fi plecat:

"Au fost autocarele AUR, în realitate, și alte persoane care vor să vină de fiecare dată să îl vadă pe Georgescu. Inclusiv după vizita lui Georgescu mai venea câte unul cu mașina sau cu motocicleta și întreba unde este Călin Georgescu. Au fost foarte, foarte mulți din altă parte", a precizat edilul.

Acuzațiile sale par întărite și de faptul că în niciun weekend nu se organizează un astfel de târg de legume pe raza localității Izbiceni. În aceste condiții, Călin Georgescu a fost așteptat de sute de oameni, care se prezentau drept producători locali.

Legumele ar fi fost aduse ca pe vremea "Marelui Conducător"

Primarul comunei Izbiceni a publicat ulterior un videoclip pe TikTok în care susține că la eveniment au participat între 200 și 300 de persoane, majoritatea aduse din alte localități. Potrivit acestuia, localnicii nici măcar nu ar fi fost lăsați să intre în piața amenajată special cu ocazia vizitei lui Călin Georgescu.

Edilul afirmă că mai mulți locuitori i-au spus că au observat numeroase mașini înmatriculate în județe precum Mureș, Alba și Bistrița.

De asemenea, primarul susține că legumele expuse la eveniment au fost aduse special pentru a crea decorul pieței, afirmând că acestea au fost aranjate „ca pe vremea Marelui Conducător”.