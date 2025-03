Cum au reacţionat fanii lui Georgescu când au aflat că acesta nu mai poate candida. Oana Zăvoranu a plâns live pe TikTok, pe bani

sursa foto: capturi video Tiktok / Facebook

Vestea că Georgescu nu va putea candida la alegerile prezidenţiale a căzut ca un trăsnet peste fanii acestuia, aflaţi în faţa CCR, la proteste, ori în spatele telefoanelor, în timpul live-urilor de pe TikTok. Şi aici ne referim la oamenii adevăraţi, care chiar au crezut în Călin Georgescu, dincolo de turmele de conturi false ce i-au promovat discursul extremist în ultimele luni.

Antena3.ro a extras câteva din reacţiile acestor oameni, care au fost postate pe Facebook ori pe TikTok ieri, după anunţul Curţii Constituţionale.

„Trei luni de zile am venit la fiecare protest”

Un tânăr aflat în stradă, la care Georgescu a venit în trecut în timp ce acesta făcea greva foamei, îl imploră să vină în piaţă, lângă oamenii care protestează.

„Domnu` Georgescu, ieşiţi cu noi, am stat şase zile în grevă. Domnu` Georgescu, aţi venit la mine la grevă şi acum vă aştept aici, în stradă. Cum aţi venit la mine la grevă de două ori, veniţi şi daţi distribuiri să ajungă la Georgescu. Îl aştept în noaptea asta! Nu mai plec de aici! Dacă nu veniţi, înseamnă că vă bateţi joc de sacrificiul meu şi al doamnei care a stat atâta timp şi al oamenilor care plâng. Vă rog frumos! Ştiu că sunteţi cu Dumnezeu! Vă aştept în Piaţa Universităţii! Acum!”, strigă bărbatul.

În filmuleţ apare o altă femeie. Cere şi ea acelaşi lucru: „Vrem să-l vedem pe domnul Călin Georgescu alături de noi, cei care am luptat trei luni de zile. Trei luni de zile am luptat întruna! Am venit la fiecare protest!”

„Nu mai putem de-atâtea drumuri! Pe banii noştri! M-am lăsat de muncă!”

O femeie plânge în hohote lângă partenerul ei, care încearcă să o liniştească. Ea se ceartă şi cu lumea din jur.

- Altul în afară de el (de Călin Georgescu – n.r.) nu vreau! Nu există altul în afară de el!

Diaspora, aţi spus că veniţi acasă! Diaspora, unde sunteţi?

- Uite-ne, suntem aicea!

- Unde-s românii noştri?!?

- Care-s ăia? Pe grupuri sunt sute de mii, zeci de mii! Numai pe grupuri staţi! Nu mai putem de-atâtea drumuri! Pe banii noştri! M-am lăsat de muncă!

Altcineva o încurajează: „Nimeni nu renunţă. Nimeni nu renunţă. Aici vom sta, în stradă. Dacă domnul Georgescu a renunţat, a renunţat pentru că noi suntem nişte laşi. Şi acum trebuie să demonstrăm că suntem adevăraţi români”.

Ziua-n care Zăvoranu a plâns live pe TikTok. Pe bani

Oana Zăvoranu plânge pe un live de TikTok în hohote. Din cauza deciziei CCR. E gata, s-a terminat. Călin Georgescu nu va putea fi vreodată preşedintele României. Lacrimile-i curg pe obraji, odată cu banii pe care-i donează oamenii din spatele ecranelor, mişcaţi de suferinţa ei.

Mai apoi, influenceriţa sare la gâtul Danei Budeanu. De data asta, pe Instagram: „Dănuța… Te știam puțin mai deșteaptă. (…) Vezi, ia-o îndărăt. Ia-ți labele de pe Călin al meu că aici nu mai glumesc”

El a vrut. Noi nu l-am meritat

În cele din urmă, înfrânt, postează şi fostul candidat independent la alegerile prezidenţiale.

În această campanie, în această chemare așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui.

De aceea eu am spus că nu schimbăm omul și schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări. Desigur, însă sistemul nu l-ar fi acceptat. Pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs, pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre dreptul îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, a venit cu soluțiile prin programul de țară, hrană, apă, energie. (...)

Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidroșenia lui prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă-și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu. Împreună am parcurs un drum al Golgotei, am jerfit și am sperat fiecare dintre noi. Pare însă că după 2.000 de ani suntem în continuare în aceeași stare, aceeași oameni. Ne ducem crucea și ne acceptăm soarta fără să dovedim statornicie în unitatea și în credința noastră, pentru adevăr și pentru dreptate. Totul este așa cum trebuie să fie. Nu e nevoie să fim iuți la judecată și să ne condamnăm unii pe alți. Eu ne dăjduiesc totuși că în aceste luni am deschis mințile și sufletele către adevăr, am expus lumea reală în care trăim, dincolo de metafore biblice.

Acum ați avut ocazia să vedeți adevărul cel adevărat cu ochii voștri. Ce se întâmplă dovedește că nu suntem liberi. Nici în România, nici în Europa. Se încearcă din răsputeri, uneori cu orice preț, să fim împinși spre supunere totală”, a declarat, printre altele, Călin Georgescu.

„Te iubesc, boss!”

Iar comentariile la această postare nu au întârziat să apară. Fanii lui sunt trişti. Îşi iau la revedere de la el, în lacrimi. Alţii îndeamnă la revoluţie, dar la una adevărată, nu din spatele tastaturii.

› Vezi galeria foto ‹

Las mai jos câteva exemple:

„Nu, nu, nu. Vă rog, nu cedaţi, vă rog! Nu vreau pe altcineva. Vă rog, nu cedaţi acum! Nu vă luaţi la revedere de la noi! Nuuuu!”

„Te iubesc, boss, niciodată în viaţa asta nu m-a interesat politica şi când aţi apărut, inima şi mai ales speranţa au crescut ca niciodată! Nu v-am meritat! Sistemul a învins... din nou”.

„După Vadim, l-am pierdut şi pe Georgescu. Îmi cer scuze, domnule preşedinte, dar nu v-am meritat”.

„Stăm în continuare pe canapea? Noi, poporul, nu facem nimic? Totul depinde de noi, băi, oameni buni!”

„Dacă nu facem ceva acum, s-a terminat. Acum este nevoie de acţionare. Dacă lumea stă pasivă şi acceptă pentru a doua oară respingerea definitivă a unui candidat, atunci ne merităm soarta”.

„Încă este timp pentru o revoluţie! Dar suntem în adormire”.

„Încă transmite mesajul ca poporul român să ia atitudine şi, de data asta, subtil”.

„V-am înţeles întotdeauna cuvintele, chiar dacă aţi fost acuzat continuu. Din păcate, nu se doreşte un conducător patriot, un om care iubeşte cu adevărat România. Mergem mai departe cu sufletul rupt”.

„Domnule Georgescu, toată viaţa am să vă iubesc. Dumneavoastră aţi fost cel mai potrivit pentru această funcţie. Pentru noi, românii, a fost o onoare! Sunteţi cel mai demn român!”

„Noi suntem vinovaţi, nu dumneavoastră. În spatele ecranului, toţi suntem patrioţi. Când e vorba de ieşit în stradă, se văd adevăraţii patrioţi”.

„Domnule Călin Georgescu, eşti trimisul lui Dumnezeu! Nu ceda niciodată!”

„Ne merităm soarta, fraţilor, am aşteptat să vină alţii să ne ajute, în timp ce noi făceam revoluţie pe TikTok!”

„Nu pot să accept sub nicio formă acest final, nu pot! Eu nu văd alt om la conducerea ţării decât pe dumneavoastră. Refuz să cred că aici s-a terminat! Dumneavoastră sunteţi preşedintele României!”

„Eu simt că îmi bubuie capul de supărare. Nici nu pot plânge, că sunt la muncă”.

„Să ne iertaţi, domnule preşedinte! Nu vă merităm! Dar nu uitaţi că Dumnezeu are ultimul cuvânt!”

„Plâng ca un copil”.

„Aveţi dreptate, nu am luat atitudine. Totuşi, nu renunţaţi la noi definitiv... Vă iubim şi vă mulţumim, domnule preşedinte, vă păstrăm în sufletele noastre”.

„Nu vă retrageţi, vă rog, trebuie să luptaţi cu Dumnezeu înainte. Pentru noi, păcătoşii, trebuie să fiţi alături de noi!”

„Numai când vă aud plânge sufletul în mine. Dumnezeu să vă dea putere şi sănătate”.