Cum este umilit Klaus Iohannis de Florin Iordache

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat joi că speră că preşedintele Klaus Iohannis şi-a luat pix şi carneţel pentru a-şi lua notiţe de la şedinţa de Guvern.



"Cred că preşedintele are ceva de învăţat. Dacă este deja acolo (la şedinţa de Guvern - n.r.), sper să aibă şi carneţel, să aibă şi un pix, să ia notiţe. Ultima decizie a Curţii Constituţionale pe conflictul de ieri ne-a dat dreptate, s-a demonstrat că preşedintele, în loc să fie un preşedinte al tuturor şi un preşedinte care dă un semnal de unitate, a fost un preşedinte conflictual. Eu îmi doresc ca preşedintele, pentru anul 2019, pe perioada cât mai va fi preşedinte, că din noiembrie cred că vom avea un alt preşedinte, să fie un preşedinte mai cu drag de români şi care să ţină la unitate", a spus Iordache, la Palatul Parlamentului, întrebat dacă se aştepta ca preşedintele Klaus Iohannis să se ducă la şedinţa de Guvern.



El a menţionat că în cazul în care şeful statului nu este de acord cu un punct de pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern nu poate bloca acel punct. "Poate să ia act, îl notează în carneţel şi întreabă acasă, când se duce la Cotroceni, ce e cu acel punct".



În altă ordine de idei, Iordache a afirmat că Iohannis ar trebui ca deîndată să accepte propunerile venite de la Guvern cu privire la miniştrii Transporturilor şi Dezvoltării Regionale.



"Ar trebui să îi numească, să respecte decizia Curţii Constituţionale. Aşteptăm motivarea de la CCR, probabil că astăzi. Din ce am înţeles eu, şi am citit foarte atent decizia Curţii, acolo preşedintele, în cazul revocării, nu are ce să facă, trebuie de îndată să semneze revocarea. Pe motive de legalitate poate respinge şi atunci premierul, pe motive de legalitate îl poate înlocui, dar a doua propunere pe care preşedintele o primeşte de la primul ministru trebuie să o pună în aplicare deîndată, respectiv doamna Vasilescu şi domnul Drăghici să fie numiţi, unul la MDRAP şi altul la Transporturi", a arătat Iordache