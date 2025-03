Cum l-a trădat Victor Ponta pe Crin Antonescu. Secretele murdare pe care Ponta le vrea uitate

Crin Anonescu îl acuză pe Victor Ponta că a trădat, în deceniul trecut, 70% din electoratul României. Foto: Hepta

Intrarea lui Victor Ponta în competiția electorală aduce la suprafață momentele pe care fostul premier și lider PSD le-ar vrea uitate.

Crin Antonescu a vorbit recent despre trădarea lui Victor Ponta față de electorat, care a dus, în cele din urmă la destrămarea USL.

"Nu e vorba de trădarea personală a lui Victor Ponta față de Crin Antonescu. Evident că a fost și o astfel de trădare, dar nu are importanță. Este vorba de trădarea comisă față de peste 60% dintre români, care au votat pentru anumite lucruri foarte clare. Lucrurile acelea fiind trădate. Eu pot să dau aici câteva exemple: pactul de coabitare cu Traian Băsescu. Deci, (aveam) 70% din Parlament la noi (după alegerile din decembrie 2012, n.r), peste 60% din voturile exprimate de români au fost date atunci pentru noi, pe 'Dreptate, până la capăt, împotriva regimului Traian Băsescu'.

Iar Victor Ponta încheie, împotriva poziției mele declarate și a altora, foarte mulți din PSD, un pact de coabitare cu Traian Băsescu. Al doilea episod foarte important și cu consecințe nu doar simbolice: numirea procurorului șef al DNA, doamna Kovesi, despre care știm (că a fost numită) pe o înțelegere cu Traian Băsescu. A recunoscut-o chiar domnul Ponta, a povestit-o patronul său financiar și spiritual, domnul Sebastian Ghiță, actualmente fugit puțin de vreo 10 ani, a spus-o doamna Elena Udrea. Codruța Kovesi a fost numită de către domnul Ponta după ce l-a înlăturat pe ministrul justiției în acest scop și a preluat, el însuși, mandatul pentru a conduce acest minister. Atunci când explicit noi formulaserăm nemulțumiri față de ceea ce se întâmplase înainte, în timpul dominației lui Traian Băsescu", a declarat Crin Antonescu la Observator.

Crin Antonescu: Victor Ponta, cum de nu ți-e rușine?

Un alt "moment al adevărului" a fost evocat de Antonescu în legătură cu calitatea de consilier economic al premierului Ciolacu, deținută de Ponta până recent.

"Domnul Ponta, consilier economic al primului ministru Ciolacu, a defilat pe ecranele televizoarelor, învestit de premier cu această onoare, și a explicat cât de bine guvernează, sfătuit, desigur, de domnia sa (...) Păi, cum poți să vii acum și să spui că Ciolacu și guvernele lui sunt niște guverne foarte proaste, care au făcut deficit, care au pus pe butuci economia țării și care trebuie schimbate? Cum nu ți-e rușine? Te ține minte lumea. Acum o lună erai consilierul lui economic", a punctat Antonescu.

"Toată lumea care înțelege politică sau care are bun simț realizează că domnul Victor Ponta, care a fost prim-ministru al coaliției (USL, n.r.), care a fost președintele PSD-ului, ar putea să ia din voturi suficient pentru ca domnul Crin Antonescu să aibă o problemă în a intra în turul doi. Și de fapt, aici este marea bătălie.

Pentru cei care sunteți mai tineri (...), domnul Crin Antonescu și domnul Victor Ponta semnau o alianță între PSD și PNL, la momentul în care acest lucru părea greu de imaginat (...)

Acea formulă politică, Uniunea Social Liberală, avea să măture regimul Traian Băsescu. Însă nu l-a măturat prea bine, pentru că acuzația lui Antonescu este că, de fapt, domnul Ponta a salvat o parte din regimul Băsescu și a făcut niște servicii pentru Băsescu, pe care acestea nu le-ar fi meritat niciodată, mai ales de la o coaliție care era formată tocmai ca fiind anti-Băsescu: pactul de coabitare, numirea Laurei Codruța Kovesi în urma unui târg făcut cu Băsescu și cu Udrea, despre care au apărut multe informații. Și, desigur, după suspendarea lui Băsescu, care până la urmă a fost întoarsă de Curtea Constituțională, după cum ne aducem aminte, domnul Ponta a primit o listă de la cel care era șeful Comisiei Europene, domnul (Jose Manuel) Barroso, pe care a aplicat-o întocmai", a reamintit Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei".

Victor Ponta recurge la atacuri personale: îl compară pe Antonescu cu Nokia "banană"

Victor Ponta n-a rămas indiferent la declarațiile în care Crin Antonescu a vorbit de trădarea electoratului și a angajamentelor politice de către fostul premier și lider PSD. Ponta a ales să răspundă cu atacuri la persoană.

"A apărut marea schimbare: îl punem pe Crin, îl aducem pe Crin din șomaj și îl punem președinte și am zis 'stop'. Înseamnă că n-ați înțeles nimic din ce urmează. E bun cum era (telefonul) Nokia 'banană' acum 20 de ani. Toți voiam să avem Nokia 6310. (Acum nu mai e bun), mai ales dacă 10 ani l-ai aruncat într-un dulap și după 10 ani vezi că nici nu se mai încarcă", a spus Ponta într-o emisiune transmisă online.

Despre sine, Ponta a afirmat că și-a făcut "upgrade" și a continuat să bată apropouri pe apropierea sa de actuala Administrație Trump.

"Eu sunt modelul nou, mi-am făcut upgrade și îmi fac în fiecare zi upgrade. Administrația Trump este cel mai radical upgrade în politica internațională din ultimii 20-25 de ani. Ori te upgradezi, ori rămâi cu Nokia 'banană'", a afirmat fostul premier.

Într-o altă emisiune online, Ponta a declarat despre sine că se consideră "un om nou în politică".

"Sunt total diferit față de acum 10-11 ani. Viața m-a pus în niște încercări. Cred că orice om trece prin momente dificile, din care am avut foarte mult de învățat. În plus, patru ani nu am avut nicio legătură cu politica, cu viața publică. Am avut o afacere privată, am plătit taxe, impozite, am angajat oameni, am avut controale de la ANAF.

Ori, asta m-a ajutat să văd și din partea cealaltă, că una e ce vezi din Palatul Victoria sau de la Palatul Parlamentului, alta când vezi din partea cealaltă, din zona în care statul, de obicei, te încurcă și nu-ți dă nimic, ci îți ia (...) În fiecare zi învăț. Sunt nou și față de ieri. Am învățat niște lucruri importante și cred că lumea este schimbată de cei care pot să se schimbe, ei înșiși", a susținut el.

Ponta a propus-o pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA în aprilie 2013

Mihai Gâdea: "Era nevoie de o semnătură pentru a ajunge procuror șef la DNA, motiv pentru care domnul Ponta face o schemă destul de tare: o pune pe Mona Pivniceru, ministrul Justiției de atunci, în imposibilitate să facă numirile pe care le dorea. Mona Pivniceru își de demisia și Victor Ponta, în calitate de prim-ministru, se numește pe sine ministru interimar al justiției. Tocmai ca să nu fie niciun fel de problemă.

Cu doar câteva zile înainte să o facă pe Kovesi procuror general al DNA, vine la Antena 3, acolo unde îi are ca interlocutor pe Dana Grecu și pe Radu Tudor. Domnul Ponta încerca să pregătească momentul în care o va numi pe cea văzută de tot publicul USL-ului - care era undeva la 70% - ca fiind una dintre uneltele absolute ale lui Traian Băsescu (...)"

În cele din urmă, Victor Ponta a propus-o pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror șef al DNA într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Documentul, înaintat pe 3 aprilie 2013, fusese semnat de premierul de atunci cu o zi înainte.