Cum va fi 2019 pentru politicieni din punct de vedere numerologic

Numerologul Romeo Popescu a fost invitatul lui Răzvan Dumitrescu în emisiunea „Subiectiv” și a făcut o serie de previziuni numerologice pentru politicieni în 2019.

Iohannis - 7 cifra destinului, are ca destinație formă ridicată de înțelepciune. Este un an bun pentru dânsul, mai ales din punct de vedere al familiei și financiar. 2020 e mai avantajos decât 2019.

Dăncilă – din luna a 12 a intrat într-un an interesant, este unul magic pentru unii care știu să vorbească, pentru ea, va fi magic, dacă va ști să comunice. Emisie-recepție. Este un an bun de comunicare, dar un an în care greșelile din trecut, de acum șapte ani, vin în prim plan. Sunt chestii personale.

Dragnea: O să-i meargă bine. Dacă învață diplomația, va fi un an senzațional. Ar trebui să se schimbe cu totul, vom vedea din luna întâi, se va schimba cu totul. Va fi altul, are nevoie de chestia asta. E un an prea bun să nu facă schimbarea. Are un har să iasă la suprafață.

Tăriceanu: Acest om va fi un om care va juca. O să fie la o masă de cărți mai mulți oameni, el va vedea cine e bine aspectat și va face front comun cu acela. Și el este judecător, dibace, el va avea șansa să se poziționeze foarte bine. Din ianuarie, scapă de probleme.

Udrea: Are o oportunitate să o ia de la început, are ocazia să înceapă un nou drum în viață. Care va fi e treaba ei. Depinde doar de ea însăși. Nu cred că ajunge din nou la închisoare.

Cioloș: Dacă se orientează să aibă ascensiune până la ziua lui, are multe șanse. Până în luna a șaptea. După aceea, șansele sunt mai mici. Va avea probleme financiare.