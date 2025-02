Dan Andronic: 800.000 de dolari a costat sprijinul lui Mario Nawfal pentru Călin Georgescu. Banii ar fi venit de la AUR

Jurnalistul Dan Andronic a transmis duminică, într-o postare pe Facebook, că Mario Nawfal, influencerul american care îl promovează intens pe Călin Georgescu, ar fi primit 800.000 de dolari de la AUR. „De unde știu? De la un contribuabil”, a spus acesta.

„800.000 de dolari a costat sprijinul lui Mario Nawfal.

Cine a plătit ?

HAUR-ul dacic.

De unde știu?

De la un contribuabil”, a scris jurnalistul Dan Andronic pe pagina de Facebook.

În cursul zilei de vineri, 21 februarie, Mario Nawfal, care l-a intervievat pe Călin Georgescu, a afirmat, într-un mesaj postat pe platforma X, că autoritățile din România opresc autocarele cu persoane care vor să participe la protestele din București.

„Poliția blochează protestatarii la intrarea în București. Autoritățile blochează, la intrarea în București, accesul la un protest pașnic, oprind oamenii să se alăture demonstrației”, a scris Mario Nawfal.

?? “DEAR MR. PRESIDENT, PLEASE SAVE DEMOCRACY IN ROMANIA” – NEW CAMPAIGN CALLS ON TRUMP FOR HELP



Romania’s highest court annulled the presidential election, canceling over 9 million votes based on unverified claims of foreign interference.



Reportedly, no evidence has been… https://t.co/GfwqAKeVB6 pic.twitter.com/uVxC3YFJrl