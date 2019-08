Dan Barna: Posibilitatea reală pentru alegeri anticipate se deschide cu această condiție

Candidatul Alianţei USR PLUS la preşedinţia României, Dan Barna, a declarat, vineri, la Galaţi, într-o conferinţă de presă, că se deschide o posibilitate "reală" pentru alegeri anticipate dacă moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă va trece.



El a susţinut că Guvernul Dăncilă şi-a pierdut legitimitatea şi că este firesc să fie dat jos printr-o moţiune de cenzură. În context, Barna a spus că la începutul săptămânii viitoare va avea discuţii cu partidele din Opoziţie despre numărul de semnături şi momentul depunerii moţiunii de cenzură.



,,Din punctul meu de vedere lucrurile sunt foarte clare. Nu mai există o legitimitate a actualei guvernări. Vom susţine o moţiune de cenzură. Luni, marţi, o să am o discuţie cu partidele din Opoziţie pentru a vedea pe ce număr de semnături putem conta, pentru a vedea oportunitatea momentului depunerii moţiunii de cenzură. Acest guvern trebuie să plece pentru că nu mai are legitimitate, pe de o parte, pe de altă parte, nu mai există majoritatea parlamentară care l-a propulsat", a precizat Barna.



Demnitarul a afirmat că dacă moţiunea de cenzură va trece, se deschide posibilitatea reală a alegerilor anticipate. El a explicat şi mecanismul care va sta la baza declanşării anticipatelor.



,,În situaţia în care moţiunea de cenzură va trece, se deschide posibilitatea reală a alegerilor anticipate pe următorul mecanism: se va putea propune un premier din oricare non-PSD, pentru că sunt convins că preşedintele Iohannis nu va mai da, sper, încă o şansă PSD-ului, Parlamentul va putea să respingă acest premier, se repetă secvenţa şi intrăm în logică de anticipate. Dacă facem un acord politic, care e posibil, între celelalte partide, mai puţin PSD, respingând doi premieri, putem intra într-o logică de alegeri anticipate foarte firească, foarte normală, prin care închidem o criză politică, în care România riscă să alunece. Ideea de a construi un guvern de mare uniune naţională cu toate celelalte forţe, mai puţin PSD-ul, adică exact cu aceia care au fost umăr la umăr cu Liviu Dragnea şi PSD până acum câteva zile, este una perdantă pentru România, pentru că în realitate ar fi un guvern care nu ar putea să facă niciuna dintre reformele majore de care avem fundamental nevoie. Noi suntem consecvenţi. Susţinem parlamentar orice structură de guvern care va duce România spre alegeri anticipate", a spus Barna.



Întrebat dacă mai pot fi declanşate alegeri anticipate până la prezidenţiale în condiţiile în care cu şase luni înainte de un astfel de scrutin nu mai pot fi organizate alegeri anticipate, Barna a răspuns: ,,Până în prezidenţiale este foarte puţin probabil să se organizeze anticipate. Posibilitatea asta nu există, dar după prezidenţiale nu mai este niciun impediment pentru organizarea alegerilor anticipate".



Candidatul Alianţei USR PLUS la preşedinţia României, Dan Barna, se află, vineri, la Galaţi, în cadrul Caravanei strângerii celor 200.000 de semnături pentru alegerile prezidenţiale. Sâmbătă, acţiunea se va desfăşura în localităţile Corod, Matca şi Tecuci.