Dan Barna, surpriză pe scena politică: ”Vom avea propunere de premier!”

Totodată, Dan Barna a anunțat că după alegerile parlamentare, alianța USR PLUS va veni cu o propunere pentru funcția de premier.

”Vom avea propunere de premier! În funcție de ce vor decide românii, evident, vom fi acolo pentru următoarea guvenare.

E foarte important ca dinspre Guvern să existe un dialog cu fiecare segment afectat. Pentru că ce spun oamenii din piață acum, spun un lucru foarte logic. Dacă ni s-ar fi spus că perspectiva de a închide urmează în 2 zile, în 5 zile, într-o săptămână, și am fi avut acest dialog și am fi știut, probabil ne-am fi organizat altfel și am fi salvat niște milioane, niște zeci de milioane, după cum are fiecare investiția și afacerea.

Lipsa dialogului și măsura care vine cumva de la televizor, peste noapte, și îți afectează afacerea este o problemă pe care Guvernul trebuie să o învețe”, a declarat Dan Barna.