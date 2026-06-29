Dan Dungaciu, după demisia Silviei Uscov din AUR: „Ce s-ar întâmpla dacă fiecare șef de pluton ar face cum îi trece prin minte?"

Dan Dungaciu. sursa foto: Agerpres

Dan Dungaciu a declarat, luni, la Antena 3 CNN că demisia avocatei Silvia Uscov nu este un semn de ruptură în AUR. „Partidul este unit” a explicat el.

luni despre demisia avocatei Silvia Uscov din partid. El a spus că „nu a avut niciodata sentimentul” că ar fi o diferență de valori, așa cum a invocat Uscov, și a subliniat că „atunci când se ia o decizie în partid, aceasta se ia de forurile de conducere”. Demisia Silviei Uscov a venit după ce l-a criticat dur pe George Simion pentru că a cerut declanșarea alegerilor anticipate.

„S-au invocat diferențe de valori, nu am avut niciodată sentimentul acesta. Dimpotrivă. Au fost probabil niște diferențe tactice, pentru că există în partide abordări diferite, doar că, atunci când se ia o decizie în partid, aceasta se ia de forurile de conducere, deci membrii partidului trebuie să și-o asume. Ce s-ar întâmpla dacă, într-o armată, fiecare șef de pluton sau comandant de divizie, după luptă, ar face așa cum îi trece lui prin minte?”, a spus Dungaciu.

Mai departe, el a spus că invită „membrii partidelor și Președinția să discutăm cât de repede să organizăm alegeri anticipate, pentru că aceasta este poziția noastră”.

„Ce am spus eu în postarea mea, la care probabil s-a făcut referire, este că invitam membrii partidelor și Președinția să discutăm cât de repede să organizăm alegeri anticipate, pentru că aceasta este poziția noastră. Avem 50% șanse de anticipate și este o decizie asumată de câteva săptămâni sau luni.

Pur și simplu era o invitație, pe care o și reiterez, să discutăm să facem anticipate, pentru că nu există voință politică ca un guvern nu doar să se formeze, ci și să funcționeze după ce va fi investit.

Ce este cert în partidul nostru este că decizia de a nu vota Guvernul Veștea s-a luat cu o săptămână înainte, în unanimitate. Apoi decizia a fost transmisă tuturor. Așa funcționează partidul și luarea deciziilor, de aceea nu a existat nicio ezitare în a nu vota Guvernul Veștea”, a mai spus el.

În plus, prim-vicepreședintele AUR a spus că „ar fi absurd să ceară acum AUR să voteze o propunere de guvern”.

„Partidul este la fel de unit ca atunci când s-a depus moțiunea și nu s-a votat Guvernul Veștea. Ar fi absurd să ceară acum AUR să voteze o propunere de guvern, este ridicol. Ar însemna ca noi să negăm tot ce am spus până acum. Dacă există voință politică, alegerile se pot organiza și mai repede. Termenul de noiembrie este o strategie politică de a descuraja alegerile.

Suspendarea este un demers pe care îl avem în minte dacă opoziția față de anticipate va persista. Îl avem în minte, dar este un proiect în care nu te arunci dacă nu ai șanse cel puțin minime să îl câștigi”, a adăugat Dungaciu.

Avocata Silvia Uscov a anunțat că a demisionat din partidul AUR. Decizia vine după ce aceasta l-a criticat dur pe George Simion pentru că a cerut declanșarea alegerilor anticipate. Uscov a explicat că a decis să demisioneze din partidul condus de George Simion deoarece nu mai au valori comune.