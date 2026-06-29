Avocata AUR, Silvia Uscov, a demisionat din partid. Ea îl acuză pe Simion că alege „varianta nucleară”

Avocata Silvia Uscov l-a criticat recent pe George Simion. Foto: Agerpres

Avocata Silvia Uscov a anunțat că a demisionat din partidul AUR. Decizia vine după ce aceasta l-a criticat dur pe George Simion pentru că a cerut declanșarea alegerilor anticipate.

Uscov a explicat că a decis să demisioneze din partidul condus de George Simion deoarece nu mai au valori comune.

„Îmi anunț public demisia din partidul AUR.

Am intrat în acest partid cu bună credință, pentru a lupta pentru democrație, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale și a interesului național.

Din păcate, am descoperit că nu suntem animați de aceleași valori, deși port respect pentru câteva persoane deosebite din acest partid, și la care m-am gândit atunci când am revenit după prima tentativă de a ieși din partid pe data de 1 martie 2026”, a scris avocata pe Facebook.

Silvia Uscov este avocata care a cerut în instanță anularea numirilor la Curtea Constituțională a României (CCR) a judecătorilor Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoş.

Recent, Uscov a criticat și solicitarea lui George Simion pentru declanșarea alegerilor anticipate, despre care a spus că este o soluție „nucleară”, care va avea consecințe grave în economie.

„Alegeri anticipate: ce ne costă, de fapt, pe noi toți? Solicitare publică adresată tuturor grupurilor parlamentare din Parlamentul României.

Se vorbește despre alegeri anticipate, varianta nucleară. E o discuție legitimă. Dar înainte să împingem lucrurile într-o direcție sau alta, merită să înțelegem concret ce e în joc, nu la nivel de partide, ci la nivelul portofelului fiecăruia dintre noi. (...) Periculos este momentul prost ales. Piețele nu pedepsesc votul oamenilor, ci lipsa de predictibilitate și de disciplină fiscală. De aceea, întrebarea pe care merită să o punem nu e doar „vrem sau nu anticipate?”, ci „avem un plan ca, indiferent de drum, sa ne apărăm de aceste riscuri?”. Asta ar trebui să ceară fiecare cetățean de la oricine cere votul lui. Pentru că, la final, nota de plată o achităm tot noi”, a scris Uscov pe Facebook.