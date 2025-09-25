Dan Motreanu: Sprijin dublu pentru micii fermieri și acces mai ușor la fonduri europene

Dan Motreanu, europarlamentar PNL. Foto: Dan Motreanu / Facebook

Europarlamentarul PNL Dan Motreanu anunță adoptarea unor măsuri importante pentru simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC), în cadrul Comisiei pentru Agricultură a Parlamentului European. Potrivit acestuia, fermierii vor beneficia de sprijin mai mare și de proceduri reduse la accesarea fondurilor europene.

„Plata forfetară anuală pentru micii fermieri va ajunge la 5.000 de euro, dublu față de propunerea Comisiei Europene. În prezent, suma este de 1.250 de euro, pentru statele membre care o aplică”, a explicat Motreanu.

Printre măsurile aprobate se numără efectuarea unui singur control pe an pentru fiecare exploatație, menținerea condiționalității sociale pentru protejarea drepturilor lucrătorilor sezonieri, dar și mai multă flexibilitate pentru fermele certificate ecologic.

Un alt punct important este creșterea plafonului de sprijin pentru micii fermieri la 75.000 de euro, comparativ cu cei 50.000 propuși inițial de Comisia Europeană. În plus, pragul de pierdere anuală pentru accesarea contribuțiilor la schemele de asigurare scade de la 20% la 15%, ceea ce va lărgi numărul beneficiarilor.

Raportul urmează să fie votat în sesiunea plenară din 6–9 octombrie, cu obiectivul ca noile măsuri să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. Potrivit estimărilor, simplificarea PAC va aduce economii de 1,58 miliarde de euro anual pentru fermieri și de 210 milioane de euro pentru administrațiile naționale.