Daniel Băluţă: Indiferent că este sau nu PSD în Guvern, cel mai important lucru e ca ţara să se dezvolte

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a declarat miercuri că indiferent dacă PSD este sau nu în Guvern, cel mai important lucru este ca ţara să se dezvolte.

"În ultimii ani avem un festival de bullying politic la adresa Partidului Social Democrat. De dimineaţă până seara şi de seara până dimineaţa avem aceleaşi lozinci, aceleaşi şabloane. Totdeauna Partidul Social Democrat este vinovatul de serviciu, însă realitatea este următoarea: Partidul Social Democrat a făcut şi face tot ceea ce este posibil ca viaţa românilor să fie mai bună şi indiferent că este sau nu este în Guvern, cel mai important lucru este ca această ţară să se dezvolte şi să aibă la conducere oameni normali, oameni raţionali, oameni cu suflet, oameni cărora le pasă", a spus Daniel Băluţă într-o conferinţă de presă.

În altă ordine de idei, întrebat de jurnalişti dacă PSD a avut o strategie câştigătoare în lupta cu premierul interimar, Ilie Bolojan, el a răspuns că PSD a trebuit să facă tot ceea ce este posibil pentru a scoate România din recesiune.

"Partidul Social Democrat a trebuit să facă tot ceea ce este posibil pentru a stăvili acest tip de austeritate, pentru a stăvili prăbuşirea consumului, pentru a stăvili prăbuşirea producţiei industriale, pentru a scoate România din recesiune. Nu întotdeauna din punct de vedere personal lucrurile acestea sunt plăcute, dar în Partidul Social Democrat, faţă de ceilalţi competitori politici, sunt oameni de stat care nu pun înainte interesul personal, ci pun înainte de orice, indiferent de critici, interesul oamenilor", a afirmat Daniel Băluţă.