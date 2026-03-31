Daniel Florea preia conducerea PUSL București și anunță „eliminarea răului din rădăcină”

Publicat la 12:25 31 Mar 2026 Modificat la 12:25 31 Mar 2026

Daniel Florea. Foto: Arhivă personală

Organizația București a Partidului Umanist Social Liberal intră într-o nouă etapă, după ce Daniel Florea a fost desemnat noul lider, prin decizia Biroului Executiv al formațiunii.

Avocat cu experiență solidă în administrația publică și în activitatea parlamentară, Florea a fost deputat în Parlamentul României, implicat în activitatea Comisiei juridice, de disciplină și imunități, precum și în structuri dedicate revizuirii Constituției și cooperării internaționale. În perioada 2016–2020, acesta a fost primar al Sectorului 5, gestionând una dintre cele mai complexe administrații locale din Capitală.

Numirea sa vine într-un moment pe care noul lider îl descrie drept critic pentru București. Daniel Florea vorbește despre o stare profundă de nemulțumire în rândul bucureștenilor și acuză blocaje administrative, jocuri de culise și abuzuri.

„Contextul politic, social și economic al României este extrem de tensionat. Iar Capitala traversează o criză fără precedent. Nemulțumirea bucureștenilor este profundă pentru că, dincolo de promisiunile electorale, în realitate primesc doar blocaje administrative, jocuri de culise, abuzuri și sfidare. Această situație trebuie schimbată. Răul trebuie eliminat de la rădăcină”, a declarat Daniel Florea.

Noul lider al PUSL București anunță un program bazat pe soluții concrete și stabilește deja o țintă ambițioasă: minimum 10% la alegerile locale din 2028. Până atunci, prioritatea este reconstrucția organizației din Capitală și consolidarea unei echipe capabile să livreze rezultate reale pentru bucureșteni.

Schimbarea de leadership marchează începutul unei strategii prin care PUSL își propune să devină un jucător relevant în politica Bucureștiului.