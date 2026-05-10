Darău, după vizita la Kiev: România și Ucraina își consolidează parteneriatul pe digitalizare, AI și securitate cibernetică

Irineu Darău. sursa foto: Hepta

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a anunțat duminică întărirea cooperării digitale dintre România și Ucraina, în urma unei vizite recente la Kiev, unde a avut o serie de întâlniri cu oficiali din domeniul transformării digitale, notează Agerpres.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici și în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală și un partener de încredere al României. În cadrul vizitei pe care am făcut-o de curând la Kiev, am avut o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina și cu reprezentanții instituțiilor din domeniul digitalizării. Am fost însoțit de Ambasadorul României în Ucraina, domnul Alexandru Victor Micula, și de domnul consilier diplomatic Bogdan Ciprian Păcurari”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Discuțiile au acoperit mai multe teme strategice. Pe zona de inteligență artificială și conceptul de „stat agentic”, partea ucraineană a prezentat soluțiile proprii, inclusiv platforma Diia AI și planurile pentru un model lingvistic național de mari dimensiuni.

„Am analizat oportunitățile de colaborare și integrarea inteligenței artificiale în serviciile publice”, a precizat Darău.

Un alt capitol abordat a fost securitatea cibernetică și infrastructura digitală – protecția împotriva atacurilor cibernetice și dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră.

Ministrul a menționat și componenta de GovTech și educație.

„Am analizat inițiative precum GovTechLab și CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern și companiile tech, precum și formarea unei noi generații de specialiști în transformare digitală. Le mulțumesc partenerilor ucraineni pentru dialogul deschis și constructiv. Ne inspirăm și învățăm unii de la alții, pentru consolidarea rezilienței naționale și europene”, a adăugat acesta.