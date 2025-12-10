De Ziua Drepturilor Omului, Ilie Bolojan promite că Guvernul va adopta reforma administrației publice

Premierul a atras atenția că nu este suficient doar să invocăm doar declarativ principiile drepturilor omului, ci trebuie să le aplicăm. Foto: Guvernul României

De Ziua Internațională a Drepturilor Omului, premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj în care a reafirmat angajamentul Guvernului pentru „reformarea şi eficientizarea sectorului public”. Prim-ministrul a spus că această reformă reprezintă o condiție „concretă” pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi. Ilie Bolojan a subliniat că în ultimele trei decenii, România a construit mecanisme și instituții capabile să protejeze drepturile oamenilor și să combată abuzurile.

„Accesul la drepturile fundamentale nu se menţine de la sine, ci este rezultatul unui efort constant şi verificabil. În ultimele trei decenii, România a construit instituţii şi mecanisme mai solide pentru protejarea drepturilor cetăţenilor şi pentru combaterea abuzurilor. Aceste progrese sunt reale, dar nu sunt definitive.

Pentru Guvern, reformarea şi eficientizarea sectorului public sunt condiţii concrete pentru a întări capacitatea statului de a garanta drepturi”, a transmis premierul Ilie Bolojan într-un comunicat de presă.

Prim-ministrul a mai precizat că „administrarea responsabilă a resurselor publice şi prioritizarea investiţiilor în funcţie de nevoile actuale ale oamenilor sunt esenţiale”.

„Reducerea deficitului bugetar şi revenirea la o creştere economică sănătoasă sunt mijloace prin care putem finanţa educaţia, sănătatea şi serviciile publice în mod predictibil. Respectarea drepturilor fundamentale începe cu responsabilitatea fiecăruia, dar trebuie susţinută de instituţii care funcţionează corect”, mai transmite Ilie Bolojan.

Premierul a atras atenția că nu este suficient doar să invocăm doar declarativ principiile drepturilor omului, ci trebuie să le aplicăm.

„Lumea marchează astăzi 77 de ani de la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. Documentul rămâne un reper pentru modul în care statele trebuie să protejeze libertăţile şi demnitatea oamenilor. Într-un context global în care presiunile de securitate şi tensiunile economice cresc, Naţiunile Unite atrag atenţia asupra necesităţii de a transforma principiile privind drepturile omului în realităţi vizibile în viaţa de zi cu zi. Nu este suficient să le afirmăm; trebuie să le aplicăm”, a spus Ilie Bolojan în comunicatul citat.