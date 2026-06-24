Decizie la PSD: Grindeanu premier și guvern social democrat. Încep negocierile înainte de o nouă desemnare

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Biroul Permanent Naţional al PSD a decis miercuri, în unanimitate, ca partidul să îşi asume responsabilitatea guvernării, iar preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier.



"România se află într-o situaţie extrem de complicată. Economia se resimte după experimentele nefericite, mai ales din ultimul an, iar puterea de cumpărare a populaţiei şi în special a categoriilor vulnerabile s-a prăbuşit. Avem nevoie rapid de un Guvern funcţional şi nu de un nou sezon de conflicte politice. Încrederea oamenilor, a românilor în clasa politică în acest moment este zero. Şi toţi, inclusiv noi, avem partea noastră de responsabilitate pentru că s-a ajuns în acest punct. Cred că a venit vremea să nu mai arătăm cu degetul unii către alţii, ci să venim cu soluţii concrete care să pună mai presus pe oameni, pe români, decât calculele politice care ne-au ghidat în ultimele săptămâni. Din acest motiv, PSD a decis astăzi, în Biroul Politic Naţional, în unanimitate, să-şi asume responsabilitatea, răspunderea guvernării, iar preşedintele partidului să fie propunerea de premier", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că a cerut un vot colegilor de partid pentru a avea libertate totală în alegerea echipei de miniştri, în cazul în care PSD va primi mandatul de la preşedintele României.



"PSD îşi poate asuma guvernarea doar în condiţii clare şi transparente. De aceea am decis să avem o echipă de negociere care să discute cu celelalte formaţiuni politice pro-occidentale din Parlament draftul unui acord politic. Vorbim de lucruri generale legate de priorităţile României pe termen scurt şi mediu - PNRR, OCDE, SAFE - şi respectarea ţintelor de deficit, şi nu de condiţii impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare. Dacă va fi un Guvern PSD, atunci acesta va fi un Guvern care nu se va teme şi care nu va sta cu căciula în mână în faţa nimănui, va fi în serviciul românilor şi atât. PSD va juca exclusiv pe mâna sa. Obiectivul este simplu: relansare economică şi recâştigarea încrederii românilor în capacitatea clasei politice de a livra prosperitatea. Este singura idee care trebuie să stea la baza acestui acord politic, indiferent de formula pe care o va alege preşedintele Nicuşor Dan", a arătat Grindeanu.