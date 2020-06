Detalii nebănuite despre politicienii români. Nimeni nu s-ar fi gândit la ce au făcut aceștia în tinerețe

Puțini știu că Eugen Teodorovici a cântat la mandolină, iar porecla lui era Eugen Chitaristul. Cu toate că i-a plăcut muzica, a evitat mersul în cluburi.

”Am luat chiar locul 2 pe țară cu formația școlii, în `87, la mandolină”, declară fostul ministru al Finanțelor.

Acesta a făcut și afaceri, vânzând flori în piață.

Și alți politicieni au povestit cum și-au câștigat existența când erau tineri.

”Am făcut puțin negoț. Atunci se numea ”bișniță”. Și am pus primul chioșc între București - Berlin și Cocor. A fost senzațional, m-am speriat de vânzări. Aduceau din Turcia acel bob de mazăre. Lanțurile acelea, brățările acelea. Și am luat în consignație. Cu adaos 50%”, declară Marian Vanghelie.

Liviu Dragnea a fost cărăuș de marfă și a vândut bere la halbă. Acesta a declarat că a început să câștige primii bani în anii `90.

”Eu am terminat facultatea în 1987. În `89 mi-am terminat de construit mașina și imediat după Revoluție, Petre Roman, care conducea Guvernul, a emis decretul - lege 54, prin care se dădea drumul la privatizarea în România. Am fost primul din sudul României care s-a înscris cu o asociație cu scop lucrativ, așa se chema atunci. Am înființat, cu un prieten, un fel de restaurant, într-o comună. Îi aud pe mulți vorbind de comunism și de mentalități. Nu vreți să știți ce pățeam noi, cei câțiva nebuni care s-au aruncat imediat ce s-au deschis porțile pentru privatizare. Mergeam la depozitele ICRA să cumpărăm marfă și se uitau la noi ca la teroriști. Cu chiu, cu vai am reușit să găsim niște oameni care au înțeles și care ne-au ajutat. Atunci am făcut primii bani”, spune Liviu Dragnea.

Adrian Videanu a lucrat în agricultură.

”Eram în zona legumicolă, zona din care eu vin din Teleorman. Asta nu înseamnă că mi-a fost rușine, student fiind, să mă trezesc la dimineața și să mă culc la 12 noapte, pentru a munci alături de părinții mei”, a declarat acesta.