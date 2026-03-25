Diana Buzoianu, despre Jean Vișan, noul director Romsilva: A blocat mereu orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Sursa foto: Agerpres

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, declară că e sceptică în privinţa reformei de la Romsilva, după ce Consiliul de Administraţie l-a desemnat, miercuri, pe Jean Vişan director general al instituţiei pentru un mandat de trei ani. "Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine", a afirmat Buzoianu, adăugând, referitor la membrii CA: "Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod".

"Ce spui de cine a câștigat concursul pentru directorul general al Romsilva?. Am primit această întrebare de zeci de ori astăzi.

Nu am zis nimic în timpul concursului despre candidați pentru a nu fi interpretate cuvintele mele. Dar acum concursul s-a încheiat.

În primul rând, e important de menționat: concursul e organizat de consiliul de administrație al Romsilva (știți voi, acel consiliu de administrație pentru care am cerut la începutul mandatului de ministră reluarea concursului, dar răspunsul primit de la instituțiile responsabile a fost că nu e posibil:) ).

Ministerul nu are atribuții în organizarea concursului pentru directorul general Romsilva, dar a trimis, conform procedurii, observații pe zeci de pagini. Ar părea că au contat prea puțin pentru consiliul de administrație al Romsilva datele obiective.

Pe scurt: consiliu de administrație a livrat un rezultat care eu nu cred că va ajuta cu nimic reforma Romsilva. Sigur că nu bănuim că ar fi sunat telefoanele lor să fie pus un om comod", a afirmat Buzoianu.

Ministra Mediului a explicat şi de ce este rezervată în privinţa reformei de la Romsilva:

"Eu nu cred că domnul Jean Vișan va livra nicio reformă de bună voie. Cu tot respectul, a avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine. Mai cred că mulți din sistem se bucură nevoie mare de acest rezultat al concursului, livrat pe tavă de consiliul de administrație Romsilva.



Concluzia e simplă: e clar că reforma Romsilva e o bătălie lungă de dus. Nu mă aștept să fie o misiune ușoară. Dar sunt mai hotărâtă ca niciodată să scoatem corupția din această regie. Voi urmări de 100 de ori mai atent derapajele și ilegalitățile care pun în pericol pădurile din România".