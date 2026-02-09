Diana Buzoianu, după ce s-a cerut să fie scoasă din Senat la dezbaterea moțiunilor: “Arată tendințe dictatoriale”

Diana Buzoianu a reacționat după ce parlamentarii opoziției au cerut, luni, la dezbaterea moțiunilor simple din plenul Senatului, să părăsească sala. FOTO: Agerpres

Diana Buzoianu a reacționat după ce parlamentarii opoziției au cerut, luni, la dezbaterea moțiunilor simple din plenul Senatului, să fie dată afară din sală, pe motiv că s-a votat deja o moțiune simplă împotriva ei. Ministrul Mediului a precizat la Antena 3 CNN că moțiunea simplă nu a produs efecte juridice, iar solicitarea arată "tendințe dictatoriale":

“Astăzi s-a făcut un circ grotesc în Parlament. Sigur că parlamentarii de la AUR, POT și PACE care au dorit să ia cuvântul pentru ca să fiu scoasă din sală au făcut-o doar pentru a fi în seara aceasta la o grămadă de canale TV, pentru că în realitate moțiunile simple nu produc efectele în sensul de a demite pe cineva. Practic prin moțiunea simplă se exprimă o poziție față de o problemă de politică internă și externă. Acum că domnii de la AUR, POT și PACE au folosit în alt scop acest instrument, nu înseamnă că în momentul în care vii și bați din piciorușe supărați că nu li se oferă efectele juridice pe care le-ar dori cu acest instrument, brusc se întâmplă ceea ce doresc”.

Diana Buzoianu acuză opoziția de tendințe dictatoriale

Diana Buzoianu a acuzat parlamentarii opoziției de tendințe dictatoriale: “Ei știu foarte bine că acea moțiune simplă nu e creată pentru a putea fi demiși miniștri. Aceste moțiuni, chiar și atunci când trec, nu produc efecte juridice. Ideea că ar dori să vadă ridicat și luat de jandarmi un om din fața lor doar pentru că nu le place de omul respectiv arată încă o dată ce tendințe dictatoriale au oamenii aceștia în realitate”.

Întrebată cum explică faptul că cele trei moțiuni simple au fost luni respinse, dar că moțiunea împotriva ei a trecut de votul parlamentarilor , Diana Buzoianu a răspuns:

“E o decizie politică. S-au făcut niște calcule politice, au decis în anumite situații că avantajează elctoratul lor să voteze într-un anumit fel, în altă situație în alt fel. Este decizia lor și este o decizie politică. Ideea că nu ne place unii de alții și că asta ar trebui să ne scoată automat din Guvern, ne pare foarte rău, dar nu funcționează lucrurile așa. Partidele care au intrat în această coaliție nu sunt niște partide care s-au înțeles istoric de-a lungul timpului. Sunt niște paretide care au avut de foarte multe ori poziții opuse”.

Amintim că parlamentarii din grupul PACE au cerut chestorului să fie scoasă din sală Diana Buzoianu , sub pretextul că aceasta, în calitate de ministru, a primit un "blam parlamentar", după ce o moțiune simplă inițată de AUR împotriva acesteia a fost adoptată în luna decembrie, anul trecut.

A intervenit și senatorul PSD Daniel Zamfir, afirmând: "Eu nu cred că trebuie să o scoatem pe doamna Buzoianu din sală, ci bunul simț, dacă i-am retras încrederea".