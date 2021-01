Diana Șoșoacă a trecut prin momente cumplite: "Aveam simptome ca după otrăvire". Ce a urmat

Totuși, medicul său i-a recomandat să facă un set de analize pentru identificarea de metale grele. Totul s-ar fi întâmplat în campania pentru alegerile parlamentare, perioadă destul de dificilă pentru cunoscuta avocată și în care a fost prevenită că ar putea să i se întâmple ceva rău.

Diana Șoșoacă: "Mi s-a spus să nu mai miros florile pe care le primesc"

”Mi s-a spus să nu mai miros florile pe care le primesc. Că sunt multe persoane ”non grata” din străinătate care au primit buchete de flori pe care erau puse niște substanțe care i-au îmbolnăvit grav sau care și mai grav… Eu nu sunt paranoică, dar mi s-a întâmplat de două ori să fiu în prag de a fi internată în acea perioadă, cu niște simptome ce păreau a fi de otrăvire.

Nu am fost la spital, am vorbit cu medicii mei și au venit acasă și mi-au făcut tratamente. Chiar mi-a spus un prieten medic ca atunci când mă liniștesc să mă duc să-mi facă niște analize pentru metale grele”, a povestit Diana Șoșoacă, potrivit Playtech.ro.

Diana Șoșoacă: "Este foarte clar că se pune la cale infectarea mea cu Covid"

"Am primit în toamnă o pâine frământată frumos de niște călugărițe, arăta și mirosea ceva ce nu-ți poți închipui, și una dintre ele mi-a spus ca să nu cred că sunt otrăvită, o să mănânce ea un pic din pâine. Am spus că nu e nevoie, că eram convinsă că îmi vor binele, dar am tresărit, pentru că mi-am adus aminte de ce îmi spuseseră anumite persoane cu puțin timp înainte.

Este foarte clar că se pune la cale infectarea mea cu Covid pentru că vor avea viață grea cu mine în Parlament. Cinci persoane, din cinci direcții diferite mi-au spus să fiu atentă, mai ales copiii mei, pentru că se pregătește infectarea mea și a familiei mele cu ceva ce ar semăna cu SARS-COV-2, dar nu va fi SARS-COV-2", a mai afirmat senatoarea AUR.