Diana Șoșoacă i-a trimis o scrisoare lui Putin, în care se plânge ca i-a fost interzisă candidatura la prezidențiale

Diana Șoșoacă i-a scris președintelui rus Vladimir Putin, după ce BEC i-a respins candidatura / foto: Colaj Hepta

Diana Șoșoacă, președintele SOS România, i-a transmis o scrisoare președintelui rus Vladimir Putin, după ce Biroul Electoral Central (BEC) i-a respins candidatura la alegeri. „Prezidenţiabil respins din cauza faptului că am propus mereu ca România să aibă o relaţie bună cu Federaţia Rusă”, a spus aceasta.

Diana Șoșoacă i-a transmis președintelui rus că „sistemul globalist” i-a respins de două ori candidatura la Președinția României pentru că ar fi criticat „politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial” şi pentru că a vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti „pentru a transmite mesaje de pace”.

„Vă transmit pe această cale dorinţa de pace a poporului român, în calitatea mea de candidat la alegerile prezidenţiale din România respins de două ori de sistemul globalist pentru că am promovat pacea şi neutralitatea pentru România, pentru că am criticat politicile ofensive ale UE şi ale NATO care ne împing spre al treilea război mondial şi pentru că am vizitat Ambasada Rusiei la Bucureşti pentru a transmite mesaje de pace din partea românilor care nu doresc să fie împinşi în război de o clasă politică trădătoare.

Candidatura mea la prezidenţiale a fost respinsă din nou, în mod ilegal şi neconstituţional, pe data de 15 martie, după prima respingere din data de 5 octombrie 2024. Odată cu îndepărtarea mea din cursa electorală, a fost respinsă şi dorinţa poporului român de a avea un viitor mai bun şi de a reaşeza România pe alte fundamente.

În calitate de prezidenţiabil respins din cauza faptului că am propus mereu ca România să aibă o relaţie bună cu Federaţia Rusă şi să nu se lase antrenată în conflictul din Ucraina, vă transmit că pericolul încă nu a trecut şi că, de la nivelul Uniunii Europene, suntem din nou împinşi spre război”, se arată în scrisoare.

Diana Șoșoacă: „Vă rog să luați în considerare această solicitare”

De asemenea, Diana Șoșoacă mai afirmă că alegerile prezidențiale din 2025, care nu au fost încă organizate, acestea având loc în luna mai, „deja au fost fraudate şi falsificate”.

„Am dorit să ajung preşedintele ţării pentru a nu lăsa România antrenată în aventurile sinucigaşe ale Marii Britanii, Franţei şi Bruxelles-ului şi tocmai de aceea am fost interzisă. După cum puteți vedea, deși UE acuză Rusia de dictatură, adevărata dictatură este în România.

Dar lupta mea şi a Partidului S.O.S. România nu se opreşte aici. Vom continua să apărăm pacea şi normalizarea relaţiilor cu Federaţia Rusă şi ne vom opune din răsputeri planurilor UE de a ne atrage în conflict. Trebuie să ştiţi doar că clasa politică aflată la putere nu reprezintă voinţa poporului român şi nici nu este un partener legitim de discuţii, chiar dacă ocupă în mod fraudulos poziţiile de decizie în statul român pe care şi le apără falsificând alegerile şi interzicându-mi candidatura.

Îmi iubesc poporul şi ţara şi vreau binele României, aşa cum şi Dvs. vă iubiţi ţara şi poporul şi vreţi ce e mai bine pentru Rusia.

De aceea, vă rog ca atunci când veţi vedea deciziile greşite ale actualei conduceri de la Bucureşti, precum şi ale viitorului preşedinte ilegitim al României care va fi pus în funcţie prin alegeri care deja au fost fraudate şi falsificate, să ştiţi că ele nu reprezintă voinţa poporului român care vrea pace.

În numele poporului român care vă este frate întru credinţa ortodoxă vă îndemn să nu luaţi în considerare gesturile inamice lansate de conducerea ilegitimă a României sub apanajul UE pentru că nu reprezintă voinţa poporului român căruia i s-a interzis să îşi aleagă o conducere suveranistă. Noi suntem un popor paşnic care ne dorim să schimbăm actuala putere şi să ne recâştigăm independenţa şi suveranitatea, dar acest lucru este împiedicat prin manevre odioase de interzicere a candidaturilor pentru că Bruxelles-ul îşi doreşte păstrarea controlului asupra României şi împingerea ţării mele într-un război pe care nimeni din România nu şi-l doreşte.

Cred că putem construi o relaţie de respect reciproc şi de cooperare diplomatică, economică şi culturală între cele două ţări. Dacă UE vrea război, nu are decât să îi trimită în prima linie pe comisarii şi pe parlamentarii europeni care votează în acest sens. Noi, poporul român, ne afirmăm dorinţa de pace şi de încheiere a conflictului prin negocieri.

În acest sens, vă rog să primiţi această scrisoare ca un mesaj de pace din partea poporului român şi de deschidere din partea mea şi a Partidului S.O.S. România de a negocia pentru pace, de a lupta împreună împotriva neo- fascismului și de a ne uni eforturile pentru apărarea creștinismului, pentru deschiderea relațiilor diplomatice și economice dintre țările noastre, precum şi pentru bunăstarea popoarelor noastre.

Avem teritorii românești deținute ilegal de Ucraina prin injustul pact Ribbentrop-Molotov care a fost denunțat și de aceea avem dreptul să ne apărăm românii din acele teritorii pe care le vrem înapoi. Vă rog să luați în considerare această solicitare de recuperare a teritoriilor românești de către statul român în negocierile care au loc cu privire la pacea din Ucraina.

Mă exprim de asemenea în favoarea apărării românilor din Republica Moldova ținuți sub dictatura soroșiștă a Maiei Sandu care îi discriminează și îi persecută prin încălcarea tuturor drepturilor și libertăților fundamentale”, a transmis Diana Șoșoacă.