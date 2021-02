Diana Șoșoacă aruncă bomba despre milionarul care ar conduce, de fapt, AUR

După excluderea din AUR, Diana Șoșoacă va pierde funcția de președinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii. Totodată, va pierde și rolul de membru în comisia juridică.

Senatoarea îl acuză pe liderul AUR, George Simion, că le-ar fi cerut parlamentarilor din partid să se cazeze la un anumit hotel și să cumpere mașini de la firma unui prieten.

”Apropo, George, ce profesie ai? Câte cărți ai scris tu de te numești scriitor? În ce uniune a scriitorilor ești tu? Cum putem să îți vedem profesia? Care profesie? Ce antreprenoriat faci tu? Hotelul în care au fost cazați parlamentarii și le-ai spus că numai acolo au voie să fie cazați? Și că imediat cum intrăm în Parlament suntem obligați să ne luăm câte o Dacie Logan de la societatea unui prieten al tău? Cum? În leasing? Cu 2.000 de lei pe lună? Păi cu 2.000 de lei pe lună în iau Porsche, frate! Pe bune?

Hai că încep să dau! Vrei să mai dau? Vrei să dau și toate mesajele pe care ni le-ai trimis cu toată chestia asta? Dau tot!”, spune senatoarea.

”Pentru asta o să plătiți!”

Diana Șoșoacă îl acuză pe Simion și că ar fi profitat de profesorul Florian Colceag, numit și antrenorul geniilor.

”Și v-ați bătut joc și de Horneț? Și de Alex Stănilă? Și de domnul Florian Colceag. Și pentru Colceag și pentru mizeriile pe care i le-ați făcut și halul în care l-ați tratat, și pentru Horneț de care v-ați bătut joc și ați folosit banii și invențiile și de Alex Stănilă, pentru asta o să plătiți!”, mai spune Diana Șoșoacă.

Fosta reprezentantă AUR a dezvăluit că George Simion i-ar fi spus direct că nu tolerează niciun membru care dă vreun semn că s-ar ridica împotriva sa.

”Înainte cu o săptămâna de trădarea lui Lavric și Târziu, ce nume predestinate pentru trădători, ne-am întâlnit în patru, la un bar și ai spus atât: Am desființat președinții de filiale și filialele din România. Deci la momentul ăsta AUR nu mai funcționează ca un partid, atenție, și se autodesființează. Pentru că vrei să nu provoace nimeni vreun Congres, pentru că tu vrei să conduci România, ori în calitate de prim-ministru ori în calitate de președinte. Și te-am întrebat "și Călin Georgescu pe care l-ai susținut?", și ai spus "Eu vreau să conduc România.

”De ce nu le-ai spus tuturor că președintele partidului este Marius Lulea?”

Nu vă e rușine? Să apari acum cu o înregistrare doar pentru membrii AUR... Care membri AUR? De ce nu le spui oamenilor că nu mai ai președinți la filiale? De ce nu spui că nici măcar pe Lasca nu ai respectat dispozițiile din statut? Și el nu este în momentul ăsta dat jos de la președinția filialei Bihor, legal, da? De ce nu spui lucrurile astea, George?

Când te-am întrebat de ce ai desființat, ai zis că nu vrei congres. De ce nu vrei congres? Apropo, de ce nu le-ai spus tuturor că președintele partidului este Marius Lulea? Când apar actele cu voi doi, tu și cu Târziu, în calitate de președinți?”.

Totodată, senatoarea Diana Șoșoacă susține că unul dintre cei care au decis mazilirea ei, co-președintele AUR, Claudiu Târziu, ar fi de fapt, de partea președintelui Klaus Iohannis.

”Păi ce scandal am putut să am. Cât de supărat a fost Târziu pentru faptul că pe 6 decembrie, la interviuri, am spus că primul lucru pe care îl facem este suspendarea lui Iohannis. De ce? Pentru că ei nu vor! Am rămas șocată! Băi băieți! În campanie asta am cerut! ”Asta vrei tu, nu noi!”

Diana Șoșoacă susține că ar avea dovezi pentru toate acuzațiile făcute.

